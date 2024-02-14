14 февраля 2024

Диагностикой ямальцев занимается искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, рентгеновский снимок, больница, сосуды, врачи, аневризма
Искусственный интеллект анализирует рентгеновские снимки жителей ЯНАО Фото:

Снимки жителей ЯНАО отправляются в Москву, где их исследует искусственный интеллект (ИИ). Об этом 15 февраля в пресс-службе правительства региона.

«В Центр диагностики и телемедицины Москвы стекаются снимки ямальских пациентов, где их обрабатывает ИИ. Соглашение о сотрудничестве окружной департамент здравоохранения и центр заключили в 2022 году», — уточнили в пресс-службе.

В правительстве также отметили, что в 2023 году таким способом сделано свыше 67 тысяч исследований. ИИ проводит анализ снимков компьютерной томографии, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки и флюорографии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расходы бюджета округа в 2023 году составили 602 тысячи рублей на душу населения. Из них 93 тысячи уходит на образование, почти 68 тысяч — на здравоохранение.

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Снимки жителей ЯНАО отправляются в Москву, где их исследует искусственный интеллект (ИИ). Об этом 15 февраля в пресс-службе правительства региона. «В Центр диагностики и телемедицины Москвы стекаются снимки ямальских пациентов, где их обрабатывает ИИ. Соглашение о сотрудничестве окружной департамент здравоохранения и центр заключили в 2022 году», — уточнили в пресс-службе. В правительстве также отметили, что в 2023 году таким способом сделано свыше 67 тысяч исследований. ИИ проводит анализ снимков компьютерной томографии, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки и флюорографии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расходы бюджета округа в 2023 году составили 602 тысячи рублей на душу населения. Из них 93 тысячи уходит на образование, почти 68 тысяч — на здравоохранение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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