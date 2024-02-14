Диагностикой ямальцев занимается искусственный интеллект

Снимки жителей ЯНАО отправляются в Москву, где их исследует искусственный интеллект (ИИ). Об этом 15 февраля в пресс-службе правительства региона.
«В Центр диагностики и телемедицины Москвы стекаются снимки ямальских пациентов, где их обрабатывает ИИ. Соглашение о сотрудничестве окружной департамент здравоохранения и центр заключили в 2022 году», — уточнили в пресс-службе.
В правительстве также отметили, что в 2023 году таким способом сделано свыше 67 тысяч исследований. ИИ проводит анализ снимков компьютерной томографии, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки и флюорографии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расходы бюджета округа в 2023 году составили 602 тысячи рублей на душу населения. Из них 93 тысячи уходит на образование, почти 68 тысяч — на здравоохранение.
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