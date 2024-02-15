В Кургане обсуждают, когда губернатор Шумков отчитается перед депутатами. Инсайд

Депутаты курганской облдумы готовят вопросы к губернатору Шумкову
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков выступит с отчетом о работе правительства в мае, сообщил источник URA.RU Фото:

Депутаты курганской областной думы обсуждают, что глава региона Вадим Шумков выступит с отчетом о работе правительства в мае 2024 года. Парламентарии сейчас собирают вопросы. Информацию об этом передает журналист URA.RU, который присутствовал на заседаниях комитетов.

«Вопрос о ежегодном отчете губернатора Курганской области и результате деятельности правительства области. <…> В мае проведем. В феврале запланированы почетные грамоты, в апреле у нас 30 лет областной думе. Поэтому так решили. <…> Если будут вопросы [которые вносятся в перечень губернатору] — внесем», — отметил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Как сообщал корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании, большинство депутатов пока не предложили вопросы к отчету, но сказали, что займутся их подготовкой.

Депутаты традиционно в феврале решают, какие вопросы можно задать губернатору во время его отчета. По Уставу Курганской области глава области должен раз в год отчитываться перед думой. По данным источников, связанных с областными властями, последний раз Шумков отчитывался перед депутатами за 2020 год. Со слов инсайдеров, депутаты каждый год собирали вопросы, надеясь получить ответы, но у губернатора не получалось находить время для выступлений перед ними.

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Депутаты курганской областной думы обсуждают, что глава региона Вадим Шумков выступит с отчетом о работе правительства в мае 2024 года. Парламентарии сейчас собирают вопросы. Информацию об этом передает журналист URA.RU, который присутствовал на заседаниях комитетов. «Вопрос о ежегодном отчете губернатора Курганской области и результате деятельности правительства области. <…> В мае проведем. В феврале запланированы почетные грамоты, в апреле у нас 30 лет областной думе. Поэтому так решили. <…> Если будут вопросы [которые вносятся в перечень губернатору] — внесем», — отметил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Как сообщал корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании, большинство депутатов пока не предложили вопросы к отчету, но сказали, что займутся их подготовкой. Депутаты традиционно в феврале решают, какие вопросы можно задать губернатору во время его отчета. По Уставу Курганской области глава области должен раз в год отчитываться перед думой. По данным источников, связанных с областными властями, последний раз Шумков отчитывался перед депутатами за 2020 год. Со слов инсайдеров, депутаты каждый год собирали вопросы, надеясь получить ответы, но у губернатора не получалось находить время для выступлений перед ними.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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