В Кургане обсуждают, когда губернатор Шумков отчитается перед депутатами. Инсайд

Депутаты курганской облдумы готовят вопросы к губернатору Шумкову

15 февраля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков выступит с отчетом о работе правительства в мае, сообщил источник URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской областной думы обсуждают, что глава региона Вадим Шумков выступит с отчетом о работе правительства в мае 2024 года. Парламентарии сейчас собирают вопросы. Информацию об этом передает журналист URA.RU, который присутствовал на заседаниях комитетов. «Вопрос о ежегодном отчете губернатора Курганской области и результате деятельности правительства области. <…> В мае проведем. В феврале запланированы почетные грамоты, в апреле у нас 30 лет областной думе. Поэтому так решили. <…> Если будут вопросы [которые вносятся в перечень губернатору] — внесем», — отметил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Как сообщал корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании, большинство депутатов пока не предложили вопросы к отчету, но сказали, что займутся их подготовкой. Депутаты традиционно в феврале решают, какие вопросы можно задать губернатору во время его отчета. По Уставу Курганской области глава области должен раз в год отчитываться перед думой. По данным источников, связанных с областными властями, последний раз Шумков отчитывался перед депутатами за 2020 год. Со слов инсайдеров, депутаты каждый год собирали вопросы, надеясь получить ответы, но у губернатора не получалось находить время для выступлений перед ними.

Депутаты курганской областной думы обсуждают, что глава региона Вадим Шумков выступит с отчетом о работе правительства в мае 2024 года. Парламентарии сейчас собирают вопросы. Информацию об этом передает журналист URA.RU, который присутствовал на заседаниях комитетов. «Вопрос о ежегодном отчете губернатора Курганской области и результате деятельности правительства области. <…> В мае проведем. В феврале запланированы почетные грамоты, в апреле у нас 30 лет областной думе. Поэтому так решили. <…> Если будут вопросы [которые вносятся в перечень губернатору] — внесем», — отметил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Как сообщал корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании, большинство депутатов пока не предложили вопросы к отчету, но сказали, что займутся их подготовкой. Депутаты традиционно в феврале решают, какие вопросы можно задать губернатору во время его отчета. По Уставу Курганской области глава области должен раз в год отчитываться перед думой. По данным источников, связанных с областными властями, последний раз Шумков отчитывался перед депутатами за 2020 год. Со слов инсайдеров, депутаты каждый год собирали вопросы, надеясь получить ответы, но у губернатора не получалось находить время для выступлений перед ними.