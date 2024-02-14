В Магнитогорске осудили участников ОПГ сутенеров

15 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Участников ОПГ отправили в колонию на различные сроки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) осудили четырех участников ОПГ, которые вовлекали в занятие проституцией девушек. Среди тех, кого они вовлекли в незаконный бизнес, были и несовершеннолетние. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, им назначены наказания от шести до семи с половиной лет колонии. «Указанные лица, являющиеся организаторами и участниками организованной преступной группы, на протяжении длительного времени специализировались на грабежах, похищении людей, вымогательстве, организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Преступления зачастую совершались группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что суд признал участников виновными по пяти статьям. Им назначено наказание от шести до семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.

В Магнитогорске (Челябинская область) осудили четырех участников ОПГ, которые вовлекали в занятие проституцией девушек. Среди тех, кого они вовлекли в незаконный бизнес, были и несовершеннолетние. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, им назначены наказания от шести до семи с половиной лет колонии. «Указанные лица, являющиеся организаторами и участниками организованной преступной группы, на протяжении длительного времени специализировались на грабежах, похищении людей, вымогательстве, организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Преступления зачастую совершались группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что суд признал участников виновными по пяти статьям. Им назначено наказание от шести до семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.