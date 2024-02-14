Уроженец Златоуста (Челябинская область) Ярослав Степанко завоевал на Кубке России две золотые медали по сноуборду. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, соревнования прошли в Миассе.
«Уроженец Златоуста снова на пьедестале почета. Ярослав Степанко завоевал две золотые медали на пятом этапе Кубка России по сноуборду», — рассказали в мэрии.
Спортивные спуски в дисциплине «параллельный слалом-гигант» прошли 13 февраля. Златоустовский спортсмен стал лучшим среди мужчин. На следующий день, 14 февраля, на той же площадке состоялся пятый этап в дисциплине «параллельный слалом». Ярослав вновь обошел всех мужчин, за что получил второе «золото».
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