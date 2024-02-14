14 февраля 2024

Уроженец Златоуста завоевал две золотые медали по сноуборду. Фото

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Этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». Миасс. Челябинская область, спорт, сноуборд
Спортсмен доказал лидерство в двух дисциплинах Фото:

Уроженец Златоуста (Челябинская область) Ярослав Степанко завоевал на Кубке России две золотые медали по сноуборду. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, соревнования прошли в Миассе.

«Уроженец Златоуста снова на пьедестале почета. Ярослав Степанко завоевал две золотые медали на пятом этапе Кубка России по сноуборду», — рассказали в мэрии.

Спортивные спуски в дисциплине «параллельный слалом-гигант» прошли 13 февраля. Златоустовский спортсмен стал лучшим среди мужчин. На следующий день, 14 февраля, на той же площадке состоялся пятый этап в дисциплине «параллельный слалом». Ярослав вновь обошел всех мужчин, за что получил второе «золото».

Сноубордист Ярослав Степанко получил два «золота» на Кубке России в Миассе
Сноубордист Ярослав Степанко получил два «золота» на Кубке России в Миассе
Фото:

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Уроженец Златоуста (Челябинская область) Ярослав Степанко завоевал на Кубке России две золотые медали по сноуборду. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, соревнования прошли в Миассе. «Уроженец Златоуста снова на пьедестале почета. Ярослав Степанко завоевал две золотые медали на пятом этапе Кубка России по сноуборду», — рассказали в мэрии. Спортивные спуски в дисциплине «параллельный слалом-гигант» прошли 13 февраля. Златоустовский спортсмен стал лучшим среди мужчин. На следующий день, 14 февраля, на той же площадке состоялся пятый этап в дисциплине «параллельный слалом». Ярослав вновь обошел всех мужчин, за что получил второе «золото».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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