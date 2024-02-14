Власти Нижневартовска сделали заявление о поставке новых автобусов

45 новых автобусов уже доставлены в Нижневартовск и техника проходит процедуру постановки на учет в ГИБДД. Об этом URA.RU заявили в городской администрации в ответ на появившиеся слухи о том, что первая партия общественного транспорта даже еще не произведена на заводе изготовителе.
«Администрацией города было приобретено 76 автобусов большого класса для организации городской транспортной сети. В соответствии с поручением правительства РФ автобусы были приняты администрацией города на заводе изготовителей в декабре 2023 года. Первая партия в количестве 45 автобусов была доставлена в Нижневартовск с задержкой в связи с погодными условиями. Автобусы проходят постановку на учет в ГИБДД. 31 автобус из второй партии должны доставить в Нижневартовск до 1 июля», — говорит начальника управления имущественных отношений мэрии Наталья Антонова на видео, опубликованном в группе «Официальный Нижневартовск» во «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая в Нижневартовске официально прекратят курсировать маршрутные такси. Это связано с многочисленными жалобами пассажиров на качество перевозок и с устаревшим автопарком.
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