В мэрии Нижневартовска объяснили, почему исчезнут маршрутки

В Нижневартовске с 1 мая официально прекратят курсировать маршрутные такси. Связано это с многочисленными жалобами пассажиров на качество перевозок и с устаревшим автопарком. Решение об упразднении маршруток журналисту URA.RU прокомментировали в администрации города.
«По информации департамента ЖКХ администрации города, с 1 мая 2024 года заканчивается срок действия свидетельств у предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам. Отказ от маршрутных такси связан прежде всего с многочисленными жалобами жителей города на оказание услуг данного вида общественного транспорта и устаревшим автопарком маршрутного такси», — пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска.
Также в мэрии сообщили, что вместо маршрутных такси по самым востребованным внутригородским направлениям запустят автобусы среднего и большого классов. Кроме того, в Нижневартовске запланировано изменение маршрутной сети, которое связано в том числе и с развитием дорожной системы.
Ранее URA.RU писало о том, что, по словам инсайдера, власти Нижневартовска планируют весной отказаться от маршруток. Из-за грядущего расширения парка автобусов, маршрутные такси становятся не востребованы.
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