12 февраля 2024

В мэрии Нижневартовска объяснили, почему исчезнут маршрутки

В Нижневартовске откажутся от маршрутных такси из-за жалоб жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мегион, газель, маршрутка
В Нижневартовске отменят маршрутки из-за жалоб местных жителей Фото:

В Нижневартовске с 1 мая официально прекратят курсировать маршрутные такси. Связано это с многочисленными жалобами пассажиров на качество перевозок и с устаревшим автопарком. Решение об упразднении маршруток журналисту URA.RU прокомментировали в администрации города.

«По информации департамента ЖКХ администрации города, с 1 мая 2024 года заканчивается срок действия свидетельств у предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам. Отказ от маршрутных такси связан прежде всего с многочисленными жалобами жителей города на оказание услуг данного вида общественного транспорта и устаревшим автопарком маршрутного такси», — пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Также в мэрии сообщили, что вместо маршрутных такси по самым востребованным внутригородским направлениям запустят автобусы среднего и большого классов. Кроме того, в Нижневартовске запланировано изменение маршрутной сети, которое связано в том числе и с развитием дорожной системы.

Ранее URA.RU писало о том, что, по словам инсайдера, власти Нижневартовска планируют весной отказаться от маршруток. Из-за грядущего расширения парка автобусов, маршрутные такси становятся не востребованы.

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В Нижневартовске с 1 мая официально прекратят курсировать маршрутные такси. Связано это с многочисленными жалобами пассажиров на качество перевозок и с устаревшим автопарком. Решение об упразднении маршруток журналисту URA.RU прокомментировали в администрации города. «По информации департамента ЖКХ администрации города, с 1 мая 2024 года заканчивается срок действия свидетельств у предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам. Отказ от маршрутных такси связан прежде всего с многочисленными жалобами жителей города на оказание услуг данного вида общественного транспорта и устаревшим автопарком маршрутного такси», — пояснили в пресс-службе администрации Нижневартовска. Также в мэрии сообщили, что вместо маршрутных такси по самым востребованным внутригородским направлениям запустят автобусы среднего и большого классов. Кроме того, в Нижневартовске запланировано изменение маршрутной сети, которое связано в том числе и с развитием дорожной системы. Ранее URA.RU писало о том, что, по словам инсайдера, власти Нижневартовска планируют весной отказаться от маршруток. Из-за грядущего расширения парка автобусов, маршрутные такси становятся не востребованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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