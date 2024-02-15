В Кургане автомобили застревают в глубоких лужах возле шоссе Тюнина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган
Движение на шоссе Ботаническом контролируют сотрудники дорожной службы Фото:

Из-за порыва на трубах на шоссе Ботаническое в Кургане образовались глубокие лужи, в которых застревают автомобили. В результате на данном участке происходит затор машин. Об этом URA.RU сообщил журналист, побывавший на месте, где на дороге образовались ямы и глубокие лужи.

«На Ботаническом шоссе образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревают. Некоторые машины из-за преодолевания луж получили механические повреждения», — передал корреспондент.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к АО «Водный Союз», которое обеспечивает город водой. Там сообщили, что из очистных сооружений в мкр. Керамзитный происходит разрешенный сброс в ручей без названия. Режим сброса, как утверждает компания, соблюдается строго, установленные объемы сброса никогда не превышаются, а дальнейшее прохождение воды «Водный Союз» не контролирует.

Также в организации уточнили, что никаких сооружений, по которым протекает вода, на балансе нет и никогда не было. «Очистные сооружения в мкр. Керамзитный работают больше 40 лет. Контроль за тем, каким образом изменилось русло ручья и водоприемные объекты, мы не осуществляем», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Корреспондент обратился с запросом в администрацию города Кургана. На момент публикации новости ответ не был получен. После получения комментария новость будет дополнена.

Шоссе Ботаническое. Курган
Сотрудники ГИБДД помогают водителям на шоссе Ботаническое преодолевать глубокие лужи
Фото:
Шоссе Ботаническое. Курган
Некоторые автомобили были повреждены из-за трудного участка дороги
Фото:
Шоссе Ботаническое. Курган
Рядом с участком дороги расположено СНТ «Колосок» и остановочные пункты «Котлован»
Фото:
Шоссе Ботаническое. Курган
Рядом с СНТ «Колосок» образовался затор из-за глубоких луж
Фото:
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Из-за порыва на трубах на шоссе Ботаническое в Кургане образовались глубокие лужи, в которых застревают автомобили. В результате на данном участке происходит затор машин. Об этом URA.RU сообщил журналист, побывавший на месте, где на дороге образовались ямы и глубокие лужи. «На Ботаническом шоссе образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревают. Некоторые машины из-за преодолевания луж получили механические повреждения», — передал корреспондент. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к АО «Водный Союз», которое обеспечивает город водой. Там сообщили, что из очистных сооружений в мкр. Керамзитный происходит разрешенный сброс в ручей без названия. Режим сброса, как утверждает компания, соблюдается строго, установленные объемы сброса никогда не превышаются, а дальнейшее прохождение воды «Водный Союз» не контролирует. Также в организации уточнили, что никаких сооружений, по которым протекает вода, на балансе нет и никогда не было. «Очистные сооружения в мкр. Керамзитный работают больше 40 лет. Контроль за тем, каким образом изменилось русло ручья и водоприемные объекты, мы не осуществляем», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Корреспондент обратился с запросом в администрацию города Кургана. На момент публикации новости ответ не был получен. После получения комментария новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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