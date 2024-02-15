Движение на шоссе Ботаническом контролируют сотрудники дорожной службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за порыва на трубах на шоссе Ботаническое в Кургане образовались глубокие лужи, в которых застревают автомобили. В результате на данном участке происходит затор машин. Об этом URA.RU сообщил журналист, побывавший на месте, где на дороге образовались ямы и глубокие лужи.

«На Ботаническом шоссе образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревают. Некоторые машины из-за преодолевания луж получили механические повреждения», — передал корреспондент.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к АО «Водный Союз», которое обеспечивает город водой. Там сообщили, что из очистных сооружений в мкр. Керамзитный происходит разрешенный сброс в ручей без названия. Режим сброса, как утверждает компания, соблюдается строго, установленные объемы сброса никогда не превышаются, а дальнейшее прохождение воды «Водный Союз» не контролирует.

Также в организации уточнили, что никаких сооружений, по которым протекает вода, на балансе нет и никогда не было. «Очистные сооружения в мкр. Керамзитный работают больше 40 лет. Контроль за тем, каким образом изменилось русло ручья и водоприемные объекты, мы не осуществляем», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Корреспондент обратился с запросом в администрацию города Кургана. На момент публикации новости ответ не был получен. После получения комментария новость будет дополнена.

Сотрудники ГИБДД помогают водителям на шоссе Ботаническое преодолевать глубокие лужи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые автомобили были повреждены из-за трудного участка дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядом с участком дороги расположено СНТ «Колосок» и остановочные пункты «Котлован» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядом с СНТ «Колосок» образовался затор из-за глубоких луж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU