Бойцы ВСУ спасли жизнь взявшему их в плен российскому военному

15 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Российский командир получил ранение из-за дрона-камикадзе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого военного с позывным «Хищник», который ранее взял их в плен. Сам офицер был ранен дроном-камикадзе. «Обездвиженного „Хищника“ до точки эвакуации помогали нести, в том числе, и пленные солдаты ВСУ, которых его „Штормы“ захватили в ходе боя», — написали в telegram-канале «Воин DV». Уточняется, что ранее «Хищник» пленил этих украинских солдат. Сам российский командир получил тяжелое ранение из-за беспилотника. При этом, даже после ранения «Хищник» не покидал свой пост в течение четырех дней. Он продолжал руководить штурмом Новомихайловки даже несмотря на плохую видимость из-за непогоды. Ранее российский солдат с позывным «Бабка» рассказал, как несколько дней выживал с украинским военным, которого обстреляли свои же. Боец РФ заявил, что украинец оказал ему медицинскую помощь, перевязав раны.

Бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого военного с позывным «Хищник», который ранее взял их в плен. Сам офицер был ранен дроном-камикадзе. «Обездвиженного „Хищника“ до точки эвакуации помогали нести, в том числе, и пленные солдаты ВСУ, которых его „Штормы“ захватили в ходе боя», — написали в telegram-канале «Воин DV». Уточняется, что ранее «Хищник» пленил этих украинских солдат. Сам российский командир получил тяжелое ранение из-за беспилотника. При этом, даже после ранения «Хищник» не покидал свой пост в течение четырех дней. Он продолжал руководить штурмом Новомихайловки даже несмотря на плохую видимость из-за непогоды. Ранее российский солдат с позывным «Бабка» рассказал, как несколько дней выживал с украинским военным, которого обстреляли свои же. Боец РФ заявил, что украинец оказал ему медицинскую помощь, перевязав раны.