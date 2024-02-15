Бойцы ВСУ спасли жизнь взявшему их в плен российскому военному

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Российский командир получил ранение из-за дрона-камикадзе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого военного с позывным «Хищник», который ранее взял их в плен. Сам офицер был ранен дроном-камикадзе.

«Обездвиженного „Хищника“ до точки эвакуации помогали нести, в том числе, и пленные солдаты ВСУ, которых его „Штормы“ захватили в ходе боя», — написали в telegram-канале «Воин DV». Уточняется, что ранее «Хищник» пленил этих украинских солдат. Сам российский командир получил тяжелое ранение из-за беспилотника.

При этом, даже после ранения «Хищник» не покидал свой пост в течение четырех дней. Он продолжал руководить штурмом Новомихайловки даже несмотря на плохую видимость из-за непогоды.

Ранее российский солдат с позывным «Бабка» рассказал, как несколько дней выживал с украинским военным, которого обстреляли свои же. Боец РФ заявил, что украинец оказал ему медицинскую помощь, перевязав раны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого военного с позывным «Хищник», который ранее взял их в плен. Сам офицер был ранен дроном-камикадзе. «Обездвиженного „Хищника“ до точки эвакуации помогали нести, в том числе, и пленные солдаты ВСУ, которых его „Штормы“ захватили в ходе боя», — написали в telegram-канале «Воин DV». Уточняется, что ранее «Хищник» пленил этих украинских солдат. Сам российский командир получил тяжелое ранение из-за беспилотника. При этом, даже после ранения «Хищник» не покидал свой пост в течение четырех дней. Он продолжал руководить штурмом Новомихайловки даже несмотря на плохую видимость из-за непогоды. Ранее российский солдат с позывным «Бабка» рассказал, как несколько дней выживал с украинским военным, которого обстреляли свои же. Боец РФ заявил, что украинец оказал ему медицинскую помощь, перевязав раны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...