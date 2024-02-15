Курганский депздрав ищет анонимного жалобщика, заявившего о невыдаче лекарств

Курганский депздрав опроверг нехватку лекарств для онкобольных

15 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

В депздраве отреагировали на анонимную жалобу на невыдачу обезболивающих Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганский депздрав проводит проверку по анонимной жалобе в соцсети о том, что онкобольные остаются без обезболивающих лекарств. Для это необходимо установить ее автора. Как сообщили в депздраве на запрос URA.RU, обезболивающие препараты в аптеках и на складе «Курганфармации» есть в достаточном количестве, а ряд препаратов — с запасом до 8 месяцев. В одном из курганских пабликов в соцсети «ВКонтакте» размешена анонимная жалоба на отсутствие льготных обезболивающих препаратов для онкобольных. «По распространяемой в социальных сетях информации проводится проверка, для этого необходимо установить личность обратившегося, в социальных сетях данная информация не указана», — ответили в департаменте URA.RU. В депздраве уточнили, что льготные рецепты, в том числе на предоставление обезболивающих препаратов онкологическим больным, на отсроченном обслуживании в аптечной сети «Курганфармация» отсутствуют. «Жалоб в департамент здравоохранения Курганской области по вопросу необеспечения пациентов обезболивающими препаратами не поступало. Необходимые обезболивающие препараты имеются в достаточном количестве в аптеках и на складе „Курганфармации“, запасы есть по всем препаратам, по отдельным видам лекарств запас составляет до 8 месяцев», — подчеркнули в ведомстве. При возникновении вопросов по лекарственному обеспечению льготников курганцам предлагают обращаться в депздрав (написать можно в группу депздрава в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в telegram-канал, через портал Госуслуг или на электронную почту). В октябре 2023 года в Курганской области возникла проблема с обеспечением противоопухолевыми препаратами онкобольных. Некоторые пациенты вынуждены были прервать лечение. По требованию прокуратуры трое должностных лиц, допустивших ошибки при закупке препаратов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Все нуждающиеся получили лекарства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский депздрав проводит проверку по анонимной жалобе в соцсети о том, что онкобольные остаются без обезболивающих лекарств. Для это необходимо установить ее автора. Как сообщили в депздраве на запрос URA.RU, обезболивающие препараты в аптеках и на складе «Курганфармации» есть в достаточном количестве, а ряд препаратов — с запасом до 8 месяцев. В одном из курганских пабликов в соцсети «ВКонтакте» размешена анонимная жалоба на отсутствие льготных обезболивающих препаратов для онкобольных. «По распространяемой в социальных сетях информации проводится проверка, для этого необходимо установить личность обратившегося, в социальных сетях данная информация не указана», — ответили в департаменте URA.RU. В депздраве уточнили, что льготные рецепты, в том числе на предоставление обезболивающих препаратов онкологическим больным, на отсроченном обслуживании в аптечной сети «Курганфармация» отсутствуют. «Жалоб в департамент здравоохранения Курганской области по вопросу необеспечения пациентов обезболивающими препаратами не поступало. Необходимые обезболивающие препараты имеются в достаточном количестве в аптеках и на складе „Курганфармации“, запасы есть по всем препаратам, по отдельным видам лекарств запас составляет до 8 месяцев», — подчеркнули в ведомстве. При возникновении вопросов по лекарственному обеспечению льготников курганцам предлагают обращаться в депздрав (написать можно в группу депздрава в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в telegram-канал, через портал Госуслуг или на электронную почту). В октябре 2023 года в Курганской области возникла проблема с обеспечением противоопухолевыми препаратами онкобольных. Некоторые пациенты вынуждены были прервать лечение. По требованию прокуратуры трое должностных лиц, допустивших ошибки при закупке препаратов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Все нуждающиеся получили лекарства.