В Кургане наказали виновных в нехватке лекарств онкобольным

07 ноября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Онкобольные получили лекарственные препараты и продолжают лечение (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане трое должностных лиц, из-за ошибок которых онкобольные остались без противоопухолевых препаратов и вынуждены были прервать лечение, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура внесла в адрес главного врача онкодиспансера, директора регионального департамента здравоохранения представления об устранении нарушений прав граждан. По результатам рассмотрения представлений три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает прокуратура Курганской области. Проверить ситуацию с обеспечением онкобольных курганцев поручил замгенпрокурора Сергей Зайцев после публикации URA.RU. Родственники больных рассказали, что не могут получить дорогостоящие противоопухолевые лекарства несколько недель, из-за чего пришлось прервать курс лечения. В депздраве тогда уточнили, что лечение данными препаратами получают более 10 пациентов. Для некоторых из них подобрали альтернативную схему лечения, других готовы направить на лечение в соседний регион. Прокуратура выяснила, что в сентябре 2023 года пациентов с онкозаболеваниями не обеспечили препаратами из-за несвоевременного формирования заявок на закупку лекарств. В настоящее время все нуждающиеся получили препараты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане трое должностных лиц, из-за ошибок которых онкобольные остались без противоопухолевых препаратов и вынуждены были прервать лечение, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура внесла в адрес главного врача онкодиспансера, директора регионального департамента здравоохранения представления об устранении нарушений прав граждан. По результатам рассмотрения представлений три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает прокуратура Курганской области. Проверить ситуацию с обеспечением онкобольных курганцев поручил замгенпрокурора Сергей Зайцев после публикации URA.RU. Родственники больных рассказали, что не могут получить дорогостоящие противоопухолевые лекарства несколько недель, из-за чего пришлось прервать курс лечения. В депздраве тогда уточнили, что лечение данными препаратами получают более 10 пациентов. Для некоторых из них подобрали альтернативную схему лечения, других готовы направить на лечение в соседний регион. Прокуратура выяснила, что в сентябре 2023 года пациентов с онкозаболеваниями не обеспечили препаратами из-за несвоевременного формирования заявок на закупку лекарств. В настоящее время все нуждающиеся получили препараты.