Певица Савичева высказалась по поводу перезапуска «Фабрики звезд»

Юлия Савичева заявила, что для бешеной популярности мало иметь социальные сети

15 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева дала советы участникам новой «Фабрики звезд» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица из Кургана Юлия Савичева и финалистка проекта «Фабрика звезд 2» высказалась по поводу перезапуска проекта. Артистка сказала, что для бешеной популярности мало одного Интернета и социальных сетей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители телеканала ТНТ, где будет выходить новое шоу. «Для того чтобы достучаться до каждого зрителя и слушателя недостаточно проникнуть только в его телефон. Нужен масштаб — рейтинговый проект, за которым будут наблюдать. Таким образом процесс продвижения, адаптация творчества артиста и его образа пойдут быстрее. Если мы говорим о творчестве в масштабе страны, то обязательно должна присутствовать связка: интернет и телевидение, чтобы и более взрослые слои населения узнали тебя», — цитирует Савичеву ТНТ. Певица также пояснила, что участникам перезапуска очень повезет с наставниками — Сергеем Жуковым и Сергеем Шнуровым. Савичева отметила, что у Жукова большой опыт в шоу-бизнесе. При этом артистка посоветовала слушать советы наставников, но не терять свою индивидуальность. «Мне кажется, что нынешняя молодежь более понимающая в плане того, как они хотят выглядеть, о чем говорить. В наше время не было интернета, социальных сетей и такого колоссального объема информации. Новые фабриканты, на мой взгляд, будут более подкованы, будут больше знать и уметь», — поделилась Савичева. На телеканале ТНТ стартует проект «Новая Фабрика звезд». Шоу будет запущено совместно с компанией «ВайТМедиа». Претенденты на участие в новой версии легендарного шоу уже отобраны, в планах в ближайшее время начать съемки проекта. В «Новой Фабрике звезд» будет два наставника — певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Ведущей проекта выступит Регина Тодоренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица из Кургана Юлия Савичева и финалистка проекта «Фабрика звезд 2» высказалась по поводу перезапуска проекта. Артистка сказала, что для бешеной популярности мало одного Интернета и социальных сетей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители телеканала ТНТ, где будет выходить новое шоу. «Для того чтобы достучаться до каждого зрителя и слушателя недостаточно проникнуть только в его телефон. Нужен масштаб — рейтинговый проект, за которым будут наблюдать. Таким образом процесс продвижения, адаптация творчества артиста и его образа пойдут быстрее. Если мы говорим о творчестве в масштабе страны, то обязательно должна присутствовать связка: интернет и телевидение, чтобы и более взрослые слои населения узнали тебя», — цитирует Савичеву ТНТ. Певица также пояснила, что участникам перезапуска очень повезет с наставниками — Сергеем Жуковым и Сергеем Шнуровым. Савичева отметила, что у Жукова большой опыт в шоу-бизнесе. При этом артистка посоветовала слушать советы наставников, но не терять свою индивидуальность. «Мне кажется, что нынешняя молодежь более понимающая в плане того, как они хотят выглядеть, о чем говорить. В наше время не было интернета, социальных сетей и такого колоссального объема информации. Новые фабриканты, на мой взгляд, будут более подкованы, будут больше знать и уметь», — поделилась Савичева. На телеканале ТНТ стартует проект «Новая Фабрика звезд». Шоу будет запущено совместно с компанией «ВайТМедиа». Претенденты на участие в новой версии легендарного шоу уже отобраны, в планах в ближайшее время начать съемки проекта. В «Новой Фабрике звезд» будет два наставника — певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Ведущей проекта выступит Регина Тодоренко.