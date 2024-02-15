ВСУ ударили по Белгороду: онлайн-трансляция

15 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли центр Белгорода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ совершили удар по центру Белгорода. По предварительным данным, из-за теракта погибли шесть человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 15:30 Один из ударов ВСУ пришелся по школьному стадиону №42. В администрации школы сообщили, что пострадавших нет, передает RT. Ещё один прилет был в жилом дворе, где недалеко находится детский сад №84. «Все сидели в помещении, всё обошлось», — отметили в учреждении. 15:28 Полковник запаса, проживающий в Белгороде, Геннадий Алехин в беседе с URA.RU сообщил, что число погибших увеличивается. По его словам, осколки ракет рухнули на стадион Белгорода. «Били чисто по гражданским объектам, я в этом не сомневаюсь, скорее всего, били, я могу первоначально предположить, кассетными боеприпасами», — отметил он. Обломки от сбитых воздушных целей Telegram-канал «ЧП Белгородская область» https://t.me/chpbelgorod/11993 15:22 Глава Курской области Роман Старовойт назвал атаку ВСУ преступлением. « Много жертв: убитые и раненые», — заявил он. Глава региона выразил соболезнования. 15:20 Одна из работниц магазина в Белгороде в беседе с «Известиями» сообщила, что в момент удара люди спрятались в коридоре на втором этаже, потом их эвакуировали. К пострадавшим жителям после обстрела направляются врачи, передает пресс-служба правительства региона. 15:17 Двое детей погибло при ракетном ударе ВСУ по Белгороду, один из них — младенец, который находился в коляске, сообщает источник telegram-канал Shot. Второй, по предварительной информации, был недалеко от школы. 15:11 Количество пострадавших граждан увеличилось до 19, передает канал «112». Ранее сообщалось о семи. 15:09 По информации telegram-канала Mash, количество погибших увеличилось до девяти человек. Школьники, которые были на занятиях во время прилетов, спустились на цокольный этаж в бомбоубежище. Разрушенный ТЦ Белгорода Корреспондент РИА Новости https://t.me/rian_ru/231659 15:07 Около 12.30 по московскому времени над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 15:06 Из-за обстрела ВСУ на Белгород погиб грудной ребенок. Об этом сообщили в telegram-канале «112». 15:05 По данным telegram-канала Mash, шесть человек погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода. Авторы канала отметили, что осколки украинской ракеты упали на территорию школы и магазина. 15:03 Из-за атаки один из торговых центров Белгорода получил сильные повреждения. В городе действует сигнал ракетной опасности. 15:02 ВСУ совершили удар по Белгороду. По информации telegram-канала «112», семь человек пострадали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ совершили удар по центру Белгорода. По предварительным данным, из-за теракта погибли шесть человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 15:30 15.02.2024 Один из ударов ВСУ пришелся по школьному стадиону №42. В администрации школы сообщили, что пострадавших нет, передает RT. Ещё один прилет был в жилом дворе, где недалеко находится детский сад №84. «Все сидели в помещении, всё обошлось», — отметили в учреждении. 15:28 15.02.2024 Полковник запаса, проживающий в Белгороде, Геннадий Алехин в беседе с URA.RU сообщил, что число погибших увеличивается. По его словам, осколки ракет рухнули на стадион Белгорода. «Били чисто по гражданским объектам, я в этом не сомневаюсь, скорее всего, били, я могу первоначально предположить, кассетными боеприпасами», — отметил он. 15:22 15.02.2024 Глава Курской области Роман Старовойт назвал атаку ВСУ преступлением. « Много жертв: убитые и раненые», — заявил он. Глава региона выразил соболезнования. 15:20 15.02.2024 Одна из работниц магазина в Белгороде в беседе с «Известиями» сообщила, что в момент удара люди спрятались в коридоре на втором этаже, потом их эвакуировали. К пострадавшим жителям после обстрела направляются врачи, передает пресс-служба правительства региона. 15:17 15.02.2024 Двое детей погибло при ракетном ударе ВСУ по Белгороду, один из них — младенец, который находился в коляске, сообщает источник telegram-канал Shot. Второй, по предварительной информации, был недалеко от школы. 15:11 15.02.2024 Количество пострадавших граждан увеличилось до 19, передает канал «112». Ранее сообщалось о семи. 15:09 15.02.2024 По информации telegram-канала Mash, количество погибших увеличилось до девяти человек. Школьники, которые были на занятиях во время прилетов, спустились на цокольный этаж в бомбоубежище. 15:07 15.02.2024 Около 12.30 по московскому времени над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 15:06 15.02.2024 Из-за обстрела ВСУ на Белгород погиб грудной ребенок. Об этом сообщили в telegram-канале «112». 15:05 15.02.2024 По данным telegram-канала Mash, шесть человек погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода. Авторы канала отметили, что осколки украинской ракеты упали на территорию школы и магазина. 15:03 15.02.2024 Из-за атаки один из торговых центров Белгорода получил сильные повреждения. В городе действует сигнал ракетной опасности. 15:02 15.02.2024 ВСУ совершили удар по Белгороду. По информации telegram-канала «112», семь человек пострадали.