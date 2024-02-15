При обстреле Белгорода погиб грудной ребенок

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
ВСУ нанесли несколько ударов по Белгороду (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

При атаке ВСУ на Белгород погиб грудной ребенок. Об этом пишет telegram-канале «112».

«Ракеты пришли в южную часть города, обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора. На одной из них погиб грудной ребенок», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по нескольким районам города. Сообщалось о шести погибших и 10 пострадавших.

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При атаке ВСУ на Белгород погиб грудной ребенок. Об этом пишет telegram-канале «112». «Ракеты пришли в южную часть города, обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора. На одной из них погиб грудной ребенок», — говорится в сообщении канала. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по нескольким районам города. Сообщалось о шести погибших и 10 пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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