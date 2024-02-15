При обстреле Белгорода погиб грудной ребенок

15 февраля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли несколько ударов по Белгороду (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При атаке ВСУ на Белгород погиб грудной ребенок. Об этом пишет telegram-канале «112». «Ракеты пришли в южную часть города, обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора. На одной из них погиб грудной ребенок», — говорится в сообщении канала. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по нескольким районам города. Сообщалось о шести погибших и 10 пострадавших.

При атаке ВСУ на Белгород погиб грудной ребенок. Об этом пишет telegram-канале «112». «Ракеты пришли в южную часть города, обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора. На одной из них погиб грудной ребенок», — говорится в сообщении канала. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по нескольким районам города. Сообщалось о шести погибших и 10 пострадавших.