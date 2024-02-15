При обстреле Белгорода погиб грудной ребенок

ВСУ нанесли несколько ударов по Белгороду (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
При атаке ВСУ на Белгород погиб грудной ребенок. Об этом пишет telegram-канале «112».
«Ракеты пришли в южную часть города, обломки попали в торговый центр и на улицы частного сектора. На одной из них погиб грудной ребенок», — говорится в сообщении канала.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по нескольким районам города. Сообщалось о шести погибших и 10 пострадавших.
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