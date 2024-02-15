Гладков: при ударе ВСУ по Белгороду погиб ребенок

15 февраля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

По словам Гладкова, погибли пять человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибли пять человек, в том числе ребенок. Также 18 человек были ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети», — написал Гладков в своем telegram-канале . Отмечается, что бригады скорой доставляют пострадавших в больницы, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, в городе выявлены разрушения семи частных домов. В них повреждены заборы и кровля, а также выбиты окна. Также в пяти многоквартирных домах выбиты окна в нескольких квартирах. Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, передает Гладков. В селе Шагаровка выявлены повреждения в двух частных домах и одном автомобиле.

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибли пять человек, в том числе ребенок. Также 18 человек были ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети», — написал Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что бригады скорой доставляют пострадавших в больницы, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, в городе выявлены разрушения семи частных домов. В них повреждены заборы и кровля, а также выбиты окна. Также в пяти многоквартирных домах выбиты окна в нескольких квартирах. Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, передает Гладков. В селе Шагаровка выявлены повреждения в двух частных домах и одном автомобиле.