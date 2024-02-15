Гладков: при ударе ВСУ по Белгороду погиб ребенок

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
По словам Гладкова, погибли пять человек Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибли пять человек, в том числе ребенок. Также 18 человек были ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети», — написал Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что бригады скорой доставляют пострадавших в больницы, им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в городе выявлены разрушения семи частных домов. В них повреждены заборы и кровля, а также выбиты окна. Также в пяти многоквартирных домах выбиты окна в нескольких квартирах. Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, передает Гладков. В селе Шагаровка выявлены повреждения в двух частных домах и одном автомобиле.

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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибли пять человек, в том числе ребенок. Также 18 человек были ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети», — написал Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что бригады скорой доставляют пострадавших в больницы, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, в городе выявлены разрушения семи частных домов. В них повреждены заборы и кровля, а также выбиты окна. Также в пяти многоквартирных домах выбиты окна в нескольких квартирах. Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, передает Гладков. В селе Шагаровка выявлены повреждения в двух частных домах и одном автомобиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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