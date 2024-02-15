Высотку планируют возвести на участке площадью 3 тысячи 800 квадратных метров. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска отклонила проект, связанный со строительством высотки на северо-западе в Курчатовском районе. Жилой дом застройщик «Каскад» планировал построить на пересечении Краснопольской площадки №1, жилого района №11 и микрорайона №51 А, сообщается на сайте мэрии.

«Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве многоквартирного жилого дома № 5 со встроенными нежилыми помещениями на земельном участке в территориальной зоне высотной жилой застройки с коэффициентом строительного использования — 3,14 по адресу: город Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон № 51А. Инициатор проекта ООО СЗ „Каскад“», — говорится в документации.

Кадастровая стоимость земельного участка, на которой планируется строительство дома, составляет 134 млн 144 тысячи рублей. Высотку возведут на участке площадью 3 тысячи 800 квадратных метров.

Согласно документации, комиссией рекомендовано отказать СЗ «Каскад» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, поскольку запрашиваемые в документе строительные параметры не соответствуют правилам застройки Челябинска. В связи с этим комиссия рекомендовала застройщику разработать и утвердить новую документацию по планировке территории в границах данной зоны.

Площадь участка. на котором планируется построить высотный дом, составляет 3 тысячи 800 квадратных метров Скрин: Яндекс карты