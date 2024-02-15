Два челябинских депутата досрочно лишились мандатов

Металлургический райсовет Челябинска утвердил отставку Маматова и Ройт

15 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Металлургический райсовет Челябинска утвердил досрочное прекращение депутатских полномочий Эркина Маматова и Татьяны Ройт. Решение принято на сессии 15 февраля, сообщили URA.RU в совете. «Рассматривались два вопроса — о досрочном прекращении полномочий Маматова и Ройт. По обоим было принято единогласное решение», — пояснили в совете. Маматов прислал заявление о сдаче мандата сам. Ранее суд признал его банкротом, сейчас кредиторы взыскивают с теперь уже бывшего народного избранника порядка 1,3 млн рублей. Топ-менеджер управляющей компании «Ремжилзаказчик Металлургического района» Ройт длительное время не принимала участие в заседаниях совета. Согласно решению гордумы Челябинска, прогулы сессий в течение шести месяцев предполагают досрочное сложение полномочий. В конце декабря по схожим основаниям лишились мандатов депутаты Центрального райсовета Ирина Гладышева и Марсель Хазиев. Первой же рассталась с мандатом представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина, затем по тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.