Два челябинских депутата досрочно лишились мандатов

Металлургический райсовет Челябинска утвердил отставку Маматова и Ройт
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Заседание Гордумы. Челябинск, карточка для голосования, депутаты
Решение принято большинством голосов (фото из архива) Фото:
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Металлургический райсовет Челябинска утвердил досрочное прекращение депутатских полномочий Эркина Маматова и Татьяны Ройт. Решение принято на сессии 15 февраля, сообщили URA.RU в совете.

«Рассматривались два вопроса — о досрочном прекращении полномочий Маматова и Ройт. По обоим было принято единогласное решение», — пояснили в совете.

Маматов прислал заявление о сдаче мандата сам. Ранее суд признал его банкротом, сейчас кредиторы взыскивают с теперь уже бывшего народного избранника порядка 1,3 млн рублей. Топ-менеджер управляющей компании «Ремжилзаказчик Металлургического района» Ройт длительное время не принимала участие в заседаниях совета. Согласно решению гордумы Челябинска, прогулы сессий в течение шести месяцев предполагают досрочное сложение полномочий.

В конце декабря по схожим основаниям лишились мандатов депутаты Центрального райсовета Ирина Гладышева и Марсель Хазиев. Первой же рассталась с мандатом представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина, затем по тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.

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Металлургический райсовет Челябинска утвердил досрочное прекращение депутатских полномочий Эркина Маматова и Татьяны Ройт. Решение принято на сессии 15 февраля, сообщили URA.RU в совете. «Рассматривались два вопроса — о досрочном прекращении полномочий Маматова и Ройт. По обоим было принято единогласное решение», — пояснили в совете. Маматов прислал заявление о сдаче мандата сам. Ранее суд признал его банкротом, сейчас кредиторы взыскивают с теперь уже бывшего народного избранника порядка 1,3 млн рублей. Топ-менеджер управляющей компании «Ремжилзаказчик Металлургического района» Ройт длительное время не принимала участие в заседаниях совета. Согласно решению гордумы Челябинска, прогулы сессий в течение шести месяцев предполагают досрочное сложение полномочий. В конце декабря по схожим основаниям лишились мандатов депутаты Центрального райсовета Ирина Гладышева и Марсель Хазиев. Первой же рассталась с мандатом представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина, затем по тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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