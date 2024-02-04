04 февраля 2024
03 февраля 2024

Челябинский депутат-банкрот заявил о сложении полномочий

Металлургический совет Челябинска получил заявление Маматова о сдаче мандата
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии общественной палаты Челябинской области по вопросу оптимизации детских спортивных школ города. Челябинск, маматов эркин
Эркин Маматов решил добровольно отказаться от политической деятельности Фото:

Депутат Эркин Маматов прислал в Металлургический райсовет Челябинска заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель совета Александр Четвернин.

«Маматов действительно прислал заявление о добровольной сдаче мандата. Вопрос о досрочном лишении его полномочий депутаты рассмотрят на очередном заседении 15 февраля», — пояснил URA.RU спикер совета.

Ранее служба судебных приставов арестовала имущество и счета Маматова. Общая сумма долгов депутата перед кредиторами приближается к 1,3 млн рублей. Взыскать деньги с Маматова пытаются ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан».

Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, через месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока.

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Депутат Эркин Маматов прислал в Металлургический райсовет Челябинска заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель совета Александр Четвернин. «Маматов действительно прислал заявление о добровольной сдаче мандата. Вопрос о досрочном лишении его полномочий депутаты рассмотрят на очередном заседении 15 февраля», — пояснил URA.RU спикер совета. Ранее служба судебных приставов арестовала имущество и счета Маматова. Общая сумма долгов депутата перед кредиторами приближается к 1,3 млн рублей. Взыскать деньги с Маматова пытаются ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан». Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, через месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока.
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Ссылки по теме
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