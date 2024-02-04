Челябинский депутат-банкрот заявил о сложении полномочий

Депутат Эркин Маматов прислал в Металлургический райсовет Челябинска заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель совета Александр Четвернин.
«Маматов действительно прислал заявление о добровольной сдаче мандата. Вопрос о досрочном лишении его полномочий депутаты рассмотрят на очередном заседении 15 февраля», — пояснил URA.RU спикер совета.
Ранее служба судебных приставов арестовала имущество и счета Маматова. Общая сумма долгов депутата перед кредиторами приближается к 1,3 млн рублей. Взыскать деньги с Маматова пытаются ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ООО «Феникс», а также коллекторские агентства «АРС ФИНАНС» и «Титан».
Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, через месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока.
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