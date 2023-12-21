21 декабря 2023

В Челябинске отобрали мандаты у двух депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, хазиев марсель
Главный возмутитель спокойствия в Центральном райсовете Челябинска Марсель Хазиев перестал быть депутатом Фото:

В Челябинске продолжили лишать полномочий депутатов, игнорирующих работу в гордуме и районных советов. Без мандатов 22 декабря остались депутаты Центрального райсовета Ирина Гладышева и Марсель Хазиев, сообщили URA.RU в совете.

«Депутаты проголосовали за досрочное лишение полномочий. Пересланную Хазиевым справку, что он в качестве советника гендиректора за границей консультирует некое ООО по вопросам организации параллельного импорта стройматериалов сочли неубедительной. Возражения Гладышевой также не сработали», — пояснили в совете.

Решение о досрочном лишении полномочий за прогулы заседаний в течение шести месяцев подряд гордума Челябинска приняла в октябре. Первой рассталась с мандатом представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина, затем по тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.

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В Челябинске продолжили лишать полномочий депутатов, игнорирующих работу в гордуме и районных советов. Без мандатов 22 декабря остались депутаты Центрального райсовета Ирина Гладышева и Марсель Хазиев, сообщили URA.RU в совете. «Депутаты проголосовали за досрочное лишение полномочий. Пересланную Хазиевым справку, что он в качестве советника гендиректора за границей консультирует некое ООО по вопросам организации параллельного импорта стройматериалов сочли неубедительной. Возражения Гладышевой также не сработали», — пояснили в совете. Решение о досрочном лишении полномочий за прогулы заседаний в течение шести месяцев подряд гордума Челябинска приняла в октябре. Первой рассталась с мандатом представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина, затем по тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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