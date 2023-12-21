В Челябинске отобрали мандаты у двух депутатов

В Челябинске продолжили лишать полномочий депутатов, игнорирующих работу в гордуме и районных советов. Без мандатов 22 декабря остались депутаты Центрального райсовета Ирина Гладышева и Марсель Хазиев, сообщили URA.RU в совете.
«Депутаты проголосовали за досрочное лишение полномочий. Пересланную Хазиевым справку, что он в качестве советника гендиректора за границей консультирует некое ООО по вопросам организации параллельного импорта стройматериалов сочли неубедительной. Возражения Гладышевой также не сработали», — пояснили в совете.
Решение о досрочном лишении полномочий за прогулы заседаний в течение шести месяцев подряд гордума Челябинска приняла в октябре. Первой рассталась с мандатом представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина, затем по тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.
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