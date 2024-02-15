В Перми взлетели цены на бананы

В Перми стоимость бананов доходит до 200 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дешевые бананы продают за 129 рублей за килограмм Фото:

В Перми цены за килограмм бананов с декабря 2023 года по февраль 2024 года выросли на 50 рублей. В некоторых супермаркетах стоимость доходит до 200 рублей. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«В начале декабря килограмм бананов в супермаркетах „Чижик“ можно было купить за 79 рублей. Сейчас минимальная цена в городе по акции — 129 рублей за килограмм, а в „Ленте“ их продают за 189 рублей», — рассказала читательница корреспонденту агентства. «Серьезное увеличение цены заметил еще в январе. Печально», — написал в своем telegram-канале пермский предприниматель Иван Брюхов.

По данным Росстата, за первый месяц 2024 года бананы в Перми подорожали на 5%, а их средняя стоимость в январе стала 162,19 рубля. URA.RU посмотрело цены на бананы в пермских супермаркетах. Самые дешевые нашлись в сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит» — 129,99 рублей за килограмм. Но в «Пятерочке» по такой цене продают только фасованные. Если брать на развес, придется платить 144,99 рублей за килограмм. Самые дорогие оказались в супермаркете «Лента» — 179,99 рублей при покупке по карте лояльности и 189,99 без нее.

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В Перми цены за килограмм бананов с декабря 2023 года по февраль 2024 года выросли на 50 рублей. В некоторых супермаркетах стоимость доходит до 200 рублей. Об этом URA.RU сообщили горожане. «В начале декабря килограмм бананов в супермаркетах „Чижик“ можно было купить за 79 рублей. Сейчас минимальная цена в городе по акции — 129 рублей за килограмм, а в „Ленте“ их продают за 189 рублей», — рассказала читательница корреспонденту агентства. «Серьезное увеличение цены заметил еще в январе. Печально», — написал в своем telegram-канале пермский предприниматель Иван Брюхов. По данным Росстата, за первый месяц 2024 года бананы в Перми подорожали на 5%, а их средняя стоимость в январе стала 162,19 рубля. URA.RU посмотрело цены на бананы в пермских супермаркетах. Самые дешевые нашлись в сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит» — 129,99 рублей за килограмм. Но в «Пятерочке» по такой цене продают только фасованные. Если брать на развес, придется платить 144,99 рублей за килограмм. Самые дорогие оказались в супермаркете «Лента» — 179,99 рублей при покупке по карте лояльности и 189,99 без нее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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