В ЯНАО с начала года жилищные сертификаты получили более 500 семей

За полтора месяца 2024 года семьям Ямала выдали 527 жилищных сертификатов. Меры господдержки коснулись не только молодых семей, но и жителей округа, достигших возраста зрелости, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Меры поддержки ямальские семьи получают в рамках трех жилищных программ. По региональной программе «Молодая семья» выдано 480 сертификатов. В рамках федерального субсидирования поддержку получили семь семей. Еще 40 свидетельств выдано семьям, достигшим предельного возраста — для них в округе по инициативе губернатора Ямала действует специальная программа «36+», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Приоритетное внимание уделяется семьям участников СВО.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятисот тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий. Постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
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