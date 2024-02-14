14 февраля 2024

В ЯНАО с начала года жилищные сертификаты получили более 500 семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Меры господдержки коснулись не только молодых семей Фото:

За полтора месяца 2024 года семьям Ямала выдали 527 жилищных сертификатов. Меры господдержки коснулись не только молодых семей, но и жителей округа, достигших возраста зрелости, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Меры поддержки ямальские семьи получают в рамках трех жилищных программ. По региональной программе «Молодая семья» выдано 480 сертификатов. В рамках федерального субсидирования поддержку получили семь семей. Еще 40 свидетельств выдано семьям, достигшим предельного возраста — для них в округе по инициативе губернатора Ямала действует специальная программа «36+», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Приоритетное внимание уделяется семьям участников СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятисот тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий. Постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

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За полтора месяца 2024 года семьям Ямала выдали 527 жилищных сертификатов. Меры господдержки коснулись не только молодых семей, но и жителей округа, достигших возраста зрелости, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Меры поддержки ямальские семьи получают в рамках трех жилищных программ. По региональной программе «Молодая семья» выдано 480 сертификатов. В рамках федерального субсидирования поддержку получили семь семей. Еще 40 свидетельств выдано семьям, достигшим предельного возраста — для них в округе по инициативе губернатора Ямала действует специальная программа «36+», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Приоритетное внимание уделяется семьям участников СВО. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятисот тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий. Постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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