Призер чемпионата России Муравьева снялась со спартакиады в Магнитогорске

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Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь, муравьева софья, фк ангелы плющенко
Софья Муравьева не успела восстановиться после болезни Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева не примет участие в соревнованиях по фигурному катанию, которые стартуют 16 февраля в рамках спартакиады РФ в Челябинской области. Об этом фигуристка сообщила в своем telegram-канале.

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи!» — сообщается в посте, опубликованном Муравьевой.

Ранее стало известно, что из-за дисквалификации не примет участие в спартакиаде Камила Валиева. Таким образом, две из трех сильнейших на сегодня фигуристок страны не примут участия в спартакиаде.

В такой ситуации главной претенденткой на победу остается чемпионка страны Аделия Петросян, которая осталась без двух основных конкуренток. Титул чемпионки России Петросян завоевала в декабре 2023 года в Челябинске. Соревнования по фигурному катанию в рамках спартакиады РФ пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

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Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева не примет участие в соревнованиях по фигурному катанию, которые стартуют 16 февраля в рамках спартакиады РФ в Челябинской области. Об этом фигуристка сообщила в своем telegram-канале. «Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи!» — сообщается в посте, опубликованном Муравьевой. Ранее стало известно, что из-за дисквалификации не примет участие в спартакиаде Камила Валиева. Таким образом, две из трех сильнейших на сегодня фигуристок страны не примут участия в спартакиаде. В такой ситуации главной претенденткой на победу остается чемпионка страны Аделия Петросян, которая осталась без двух основных конкуренток. Титул чемпионки России Петросян завоевала в декабре 2023 года в Челябинске. Соревнования по фигурному катанию в рамках спартакиады РФ пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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