В Челябинске присвоили названия пяти новым остановкам

В Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. Информация опубликована в распоряжении на сайте мэрии 15 февраля.
«В Челябинске название «РМК-Арена» присвоить остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева»», — говорится на сайте.
Также наименование «Улица Университетская Набережная» присвоено остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Чичерина и улицы Университетской Набережной, наименование «улица 40-летия Победы» — остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной вблизи дома № 97. Знакомое многим челябинцам название «улица Наркома Малышева» появится у остановочного пункта, расположенного по улице Университетской Набережной вблизи дома № 61.
Кроме того, в Челябинске изменили название остановочных пунктов «Академика Королева», расположенных на Университетской Набережной вблизи дома № 88 и на улице Академика Королева вблизи дома № 4. Теперь им будет присвоено название «РМК-Арена».
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