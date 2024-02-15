В Челябинске присвоили названия пяти новым остановкам

15 февраля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Новые остановочные пункты появятся в Челябинске на северо-западе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. Информация опубликована в распоряжении на сайте мэрии 15 февраля. «В Челябинске название «РМК-Арена» присвоить остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева»», — говорится на сайте. Также наименование «Улица Университетская Набережная» присвоено остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Чичерина и улицы Университетской Набережной, наименование «улица 40-летия Победы» — остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной вблизи дома № 97. Знакомое многим челябинцам название «улица Наркома Малышева» появится у остановочного пункта, расположенного по улице Университетской Набережной вблизи дома № 61. Кроме того, в Челябинске изменили название остановочных пунктов «Академика Королева», расположенных на Университетской Набережной вблизи дома № 88 и на улице Академика Королева вблизи дома № 4. Теперь им будет присвоено название «РМК-Арена».

В Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. Информация опубликована в распоряжении на сайте мэрии 15 февраля. «В Челябинске название «РМК-Арена» присвоить остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева»», — говорится на сайте. Также наименование «Улица Университетская Набережная» присвоено остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Чичерина и улицы Университетской Набережной, наименование «улица 40-летия Победы» — остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной вблизи дома № 97. Знакомое многим челябинцам название «улица Наркома Малышева» появится у остановочного пункта, расположенного по улице Университетской Набережной вблизи дома № 61. Кроме того, в Челябинске изменили название остановочных пунктов «Академика Королева», расположенных на Университетской Набережной вблизи дома № 88 и на улице Академика Королева вблизи дома № 4. Теперь им будет присвоено название «РМК-Арена».