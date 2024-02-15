Пожарные «курганской Рублевки» не могли добиться денег на ремонт ЗИЛа пока не вмешался глава

У пожарного поста в курганском округе из двух машин лишь одна оставалась на ходу

15 февраля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

На муниципальном пожарном посту в Кетовском округе была неисправна одна из двух пожарных машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На муниципальном пожарном посту в селе Введенское Кетовского округа (его также называют «курганской Рублевкой» — прим. URA.RU) в Курганской области, была сломана одна из двух пожарных машин, обеспечивающая безопасность населенных пунктов округа. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. При этом глава округа Олег Язовских отметил, что деньги на ремонт были выделены сразу, как он узнал, а машина уже отремонтирована. «На пожарном посту в Введенском две пожарных машины ЗИЛ. Одна из них не исправна, а деньги на запчасти не выделяют. Жители беспокоятся, что их безопасность обеспечивает одна машина», — сообщают источники. Они также отметили, что муниципальный пост отвечает за десять населенных пунктов в Кетовском округе. Корреспондент URA.RU связался с главой муниципального образования Олегом Язовских. Он заявил, что ситуация уже решена. «Все это было выделено, как только я узнал об этом, и даны указания всем структурам: любая запчасть по пожарному автомобилю сразу же покупается в этот день. Да, была у них задержка, я уже отругал руководителя территории. Это было, я честно скажу. Сейчас все куплено и поставлено. И так дано было указание делать все это вне очереди», — заявил Язовских. Он также отметил, что на сегодняшний день пожарная машина уже должна быть отремонтирована. Ранее URA.RU писало, что пожарные с «курганской Рублевки» жаловались на старые машины и один комплект спецодежды на всех, но глава округа отметил, что они ждут новый пожарный автомобиль, а одежда уже закуплена. В 2022 году окружная Кетовская дума приняла решение о ликвидации Введенского сельсовета, в том числе и пожарного поста. После весенних пожаров жители опасались, что останутся без спасателей и пожарных машин в селах. Олег Язовских отмечал, что пожарные посты перейдут в отдел охраны и безопасности округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На муниципальном пожарном посту в селе Введенское Кетовского округа (его также называют «курганской Рублевкой» — прим. URA.RU) в Курганской области, была сломана одна из двух пожарных машин, обеспечивающая безопасность населенных пунктов округа. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. При этом глава округа Олег Язовских отметил, что деньги на ремонт были выделены сразу, как он узнал, а машина уже отремонтирована. «На пожарном посту в Введенском две пожарных машины ЗИЛ. Одна из них не исправна, а деньги на запчасти не выделяют. Жители беспокоятся, что их безопасность обеспечивает одна машина», — сообщают источники. Они также отметили, что муниципальный пост отвечает за десять населенных пунктов в Кетовском округе. Корреспондент URA.RU связался с главой муниципального образования Олегом Язовских. Он заявил, что ситуация уже решена. «Все это было выделено, как только я узнал об этом, и даны указания всем структурам: любая запчасть по пожарному автомобилю сразу же покупается в этот день. Да, была у них задержка, я уже отругал руководителя территории. Это было, я честно скажу. Сейчас все куплено и поставлено. И так дано было указание делать все это вне очереди», — заявил Язовских. Он также отметил, что на сегодняшний день пожарная машина уже должна быть отремонтирована. Ранее URA.RU писало, что пожарные с «курганской Рублевки» жаловались на старые машины и один комплект спецодежды на всех, но глава округа отметил, что они ждут новый пожарный автомобиль, а одежда уже закуплена. В 2022 году окружная Кетовская дума приняла решение о ликвидации Введенского сельсовета, в том числе и пожарного поста. После весенних пожаров жители опасались, что останутся без спасателей и пожарных машин в селах. Олег Язовских отмечал, что пожарные посты перейдут в отдел охраны и безопасности округа.