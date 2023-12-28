Пожарные с «курганской Рублевки» жалуются на старые машины и один комплект спецодежды на всех. Инсайд

Курганские пожарные жалуются на плохое состояние машин и спецодежду

29 декабря 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Пожарные муниципального поста в Кетовском округе, по словам инсайдера, опасаются повторения масштабных пожаров из-за плохой подготовки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Пожарные муниципального поста в Кетовском округе (также называют «курганской Рублевкой»), находящиеся в подчинении у администрации округа, жалуются на плохое состояние пожарных машин и один комплект одежды на несколько смен. Также они опасаются повторения масштабных пожаров весной. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Техника не обновляется, машины сломаны или дырявые. Спецодежда одного размера выдается раз в год один комплект на всех, который они передают из смены в смену. Ребята работают сутки-двое на минималку. Сами покупают спецодежду и огнетушители, но им говорят, что нельзя, так как все должно быть лицензировано. Связи нет — рации не положены. Пользуются своими телефонами», — рассказал инсайдер. Кроме этого, с его слов, глава округа Олег Язовских на одном из собраний говорил, что обновления пожарных машин в ближайшее время не ожидается. Также, по прогнозу источников, из-за малого количества снега в этом году, весной есть риск длительного сохранения пожароопасного периода в регионе. Корреспондент URA.RU связался с главой Кетовского округа Олегом Язовских по данной теме. Он сообщил, что ситуация с пожарными постами находится под контролем. «Машины хоть и не новые, но все исправные и отремонтированные. Запас топлива есть на каждой технике и муниципальном посту. Спецодежду тоже планируем закупить новую. Также, скорее всего, каждый из округов получит пожарную машину из новой производящейся партии. Опашка территорий проводилась осенью, в весенний период также будут проходить противопожарные работы», — сказал Язовских. Ранее URA.RU писало, что окружная Кетовская дума приняла решение о ликвидации Введенский сельсовета, в том числе и пожарного поста. После весенних пожаров жители опасались, что останутся без спасателей и пожарных машин в селах. Также сообщалось, что в округе ликвидируют пожарные посты и сокращают сотрудников. лег Язовских отмечал, что пожарные посты перейдут в отдел охраны и безопасности округа. Весной 2023 года в Курганской области и в Кургане были пожары, в которых погибло 23 человека и сгорело более 5000 домов и строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пожарные муниципального поста в Кетовском округе (также называют «курганской Рублевкой»), находящиеся в подчинении у администрации округа, жалуются на плохое состояние пожарных машин и один комплект одежды на несколько смен. Также они опасаются повторения масштабных пожаров весной. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Техника не обновляется, машины сломаны или дырявые. Спецодежда одного размера выдается раз в год один комплект на всех, который они передают из смены в смену. Ребята работают сутки-двое на минималку. Сами покупают спецодежду и огнетушители, но им говорят, что нельзя, так как все должно быть лицензировано. Связи нет — рации не положены. Пользуются своими телефонами», — рассказал инсайдер. Кроме этого, с его слов, глава округа Олег Язовских на одном из собраний говорил, что обновления пожарных машин в ближайшее время не ожидается. Также, по прогнозу источников, из-за малого количества снега в этом году, весной есть риск длительного сохранения пожароопасного периода в регионе. Корреспондент URA.RU связался с главой Кетовского округа Олегом Язовских по данной теме. Он сообщил, что ситуация с пожарными постами находится под контролем. «Машины хоть и не новые, но все исправные и отремонтированные. Запас топлива есть на каждой технике и муниципальном посту. Спецодежду тоже планируем закупить новую. Также, скорее всего, каждый из округов получит пожарную машину из новой производящейся партии. Опашка территорий проводилась осенью, в весенний период также будут проходить противопожарные работы», — сказал Язовских. Ранее URA.RU писало, что окружная Кетовская дума приняла решение о ликвидации Введенский сельсовета, в том числе и пожарного поста. После весенних пожаров жители опасались, что останутся без спасателей и пожарных машин в селах. Также сообщалось, что в округе ликвидируют пожарные посты и сокращают сотрудников. лег Язовских отмечал, что пожарные посты перейдут в отдел охраны и безопасности округа. Весной 2023 года в Курганской области и в Кургане были пожары, в которых погибло 23 человека и сгорело более 5000 домов и строений.