В тюремных больницах Тюменской области не хватает медиков

Тюремным больница Тюменской области требуется медперсонал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В лечебных учреждениях УФСИН России по Тюменской области не хватает медиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что в тюремные больницы региона требуются врачи-терапевты, наркологи, инфекционисты и другой медперсонал.

«В тюремных больницах Тюменской области сложилась сложная ситуация с кадрами. Медиков действительно не хватает. Проблему с кадрами усугубляет то, что далеко не каждый специалист способен работать со спецконтингентом. Для этого необходимо обладать определенными качествами. В том числе, психологическими. Поэтому найти медиков для тюремных больниц значительно сложнее, чем для обычных», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте УФСИН России по Тюменской области указано, что в тюремных больницах региона открыты десятки вакансий. Лечебным учреждениям требуются врачи-хирурги, фтизиатры, терапевты, наркологи, инфекционисты и т. д. Наиболее острая ситуация с нехваткой медперсонала сложилась в тюменской ФКУЗ МСЧ-72.

Ранее агентство писало о том, что в тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы из-за того, что в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников. По данным источников агентства, за работу сверх нормы им доплачивают. Но проблему с дефицитом кадров это никак не решает.