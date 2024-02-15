В тюремных больницах Тюменской области не хватает медиков

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Тюремным больница Тюменской области требуется медперсонал Фото:

В лечебных учреждениях УФСИН России по Тюменской области не хватает медиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что в тюремные больницы региона требуются врачи-терапевты, наркологи, инфекционисты и другой медперсонал.

«В тюремных больницах Тюменской области сложилась сложная ситуация с кадрами. Медиков действительно не хватает. Проблему с кадрами усугубляет то, что далеко не каждый специалист способен работать со спецконтингентом. Для этого необходимо обладать определенными качествами. В том числе, психологическими. Поэтому найти медиков для тюремных больниц значительно сложнее, чем для обычных», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте УФСИН России по Тюменской области указано, что в тюремных больницах региона открыты десятки вакансий. Лечебным учреждениям требуются врачи-хирурги, фтизиатры, терапевты, наркологи, инфекционисты и т. д. Наиболее острая ситуация с нехваткой медперсонала сложилась в тюменской ФКУЗ МСЧ-72.

Ранее агентство писало о том, что в тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы из-за того, что в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников. По данным источников агентства, за работу сверх нормы им доплачивают. Но проблему с дефицитом кадров это никак не решает.

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В лечебных учреждениях УФСИН России по Тюменской области не хватает медиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что в тюремные больницы региона требуются врачи-терапевты, наркологи, инфекционисты и другой медперсонал. «В тюремных больницах Тюменской области сложилась сложная ситуация с кадрами. Медиков действительно не хватает. Проблему с кадрами усугубляет то, что далеко не каждый специалист способен работать со спецконтингентом. Для этого необходимо обладать определенными качествами. В том числе, психологическими. Поэтому найти медиков для тюремных больниц значительно сложнее, чем для обычных», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте УФСИН России по Тюменской области указано, что в тюремных больницах региона открыты десятки вакансий. Лечебным учреждениям требуются врачи-хирурги, фтизиатры, терапевты, наркологи, инфекционисты и т. д. Наиболее острая ситуация с нехваткой медперсонала сложилась в тюменской ФКУЗ МСЧ-72. Ранее агентство писало о том, что в тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы из-за того, что в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников. По данным источников агентства, за работу сверх нормы им доплачивают. Но проблему с дефицитом кадров это никак не решает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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