В тюменских колониях не хватает надзирателей

05 февраля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники регионального управления ФСИН по Тюменской области вынуждены брать дополнительные смены Фото: Анна Майорова © URA.RU В тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы из-за того, что в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудникам, которые непосредственно задействованы в работе со спецконтингентом, действительно приходится брать дополнительные смены, потому что в тюменском УФСИН не хватает людей. За работу сверх нормы доплачивают. Но проблему с дефицитом кадров это никак не решает», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что бывшие сотрудники УФСИН по Тюменской области после увольнения из ведомства массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом, по словам источников агентства, платят в ЧОПах примерно столько же, сколько на рядовых должностях в колониях.

В тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы из-за того, что в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудникам, которые непосредственно задействованы в работе со спецконтингентом, действительно приходится брать дополнительные смены, потому что в тюменском УФСИН не хватает людей. За работу сверх нормы доплачивают. Но проблему с дефицитом кадров это никак не решает», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что бывшие сотрудники УФСИН по Тюменской области после увольнения из ведомства массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом, по словам источников агентства, платят в ЧОПах примерно столько же, сколько на рядовых должностях в колониях.