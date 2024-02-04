04 февраля 2024

В тюменских колониях не хватает надзирателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Сотрудники регионального управления ФСИН по Тюменской области вынуждены брать дополнительные смены Фото:

В тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы из-за того, что в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Сотрудникам, которые непосредственно задействованы в работе со спецконтингентом, действительно приходится брать дополнительные смены, потому что в тюменском УФСИН не хватает людей. За работу сверх нормы доплачивают. Но проблему с дефицитом кадров это никак не решает», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что бывшие сотрудники УФСИН по Тюменской области после увольнения из ведомства массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом, по словам источников агентства, платят в ЧОПах примерно столько же, сколько на рядовых должностях в колониях.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы из-за того, что в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудникам, которые непосредственно задействованы в работе со спецконтингентом, действительно приходится брать дополнительные смены, потому что в тюменском УФСИН не хватает людей. За работу сверх нормы доплачивают. Но проблему с дефицитом кадров это никак не решает», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что бывшие сотрудники УФСИН по Тюменской области после увольнения из ведомства массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом, по словам источников агентства, платят в ЧОПах примерно столько же, сколько на рядовых должностях в колониях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...