В Чечне ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты

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Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании Фото:

Трое вооруженных боевиков ликвидированы в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни, еще двое задержаны. В ходе операции получил ранение сотрудник чеченской полиции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании. «Члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

В результате три бандита были убиты, двое задержаны. Сейчас они дают показания.

Кадыров поблагодарил участвовавших в задержании силовиков: сотрудников ОМВД РФ по Ачхой-Мартановскому району во главе с начальником Ибрагимом Дадаевым. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненному при задержании полицейскому.

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Трое вооруженных боевиков ликвидированы в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни, еще двое задержаны. В ходе операции получил ранение сотрудник чеченской полиции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании. «Члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. В результате три бандита были убиты, двое задержаны. Сейчас они дают показания. Кадыров поблагодарил участвовавших в задержании силовиков: сотрудников ОМВД РФ по Ачхой-Мартановскому району во главе с начальником Ибрагимом Дадаевым. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненному при задержании полицейскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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