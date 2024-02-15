В Чечне ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты

Трое вооруженных боевиков ликвидированы в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни, еще двое задержаны. В ходе операции получил ранение сотрудник чеченской полиции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании. «Члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Кадыров в своем
В результате три бандита были убиты, двое задержаны. Сейчас они дают показания.
Кадыров поблагодарил участвовавших в задержании силовиков: сотрудников ОМВД РФ по Ачхой-Мартановскому району во главе с начальником Ибрагимом Дадаевым. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненному при задержании полицейскому.
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