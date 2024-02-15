В Чечне ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты

15 февраля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое вооруженных боевиков ликвидированы в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни, еще двое задержаны. В ходе операции получил ранение сотрудник чеченской полиции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании. «Члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале . В результате три бандита были убиты, двое задержаны. Сейчас они дают показания. Кадыров поблагодарил участвовавших в задержании силовиков: сотрудников ОМВД РФ по Ачхой-Мартановскому району во главе с начальником Ибрагимом Дадаевым. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненному при задержании полицейскому.

Трое вооруженных боевиков ликвидированы в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни, еще двое задержаны. В ходе операции получил ранение сотрудник чеченской полиции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании. «Члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. В результате три бандита были убиты, двое задержаны. Сейчас они дают показания. Кадыров поблагодарил участвовавших в задержании силовиков: сотрудников ОМВД РФ по Ачхой-Мартановскому району во главе с начальником Ибрагимом Дадаевым. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненному при задержании полицейскому.