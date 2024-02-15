Врач из ХМАО озвучил причины задержки полового развития у мальчиков

Депздрав ХМАО: на задержку полового развития влияют болезни, стресс и травмы

15 февраля 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

На задержку полового развития влияют болезни, стресс и травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной задержки полового развития у мальчиков может послужить крипторхизм — состояние, при котором яички не находятся в мошонке. Кроме того, на возникновение патологии влияют перенесенные воспалительные и инфекционные заболевания, стресс и травмы. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте» рассказал заведующий уроандрологическим отделением Нижневартовской детской больницы Николай Обухов. «Существует ряд проблем, которые приводят к задержке полового развития мальчиков — так называемому гипогонадизму. Врожденный гипогонадизм — это, как правило, генетические изменения в организме ребенка, которые унаследованы от отца или матери. Другой тип гипогонадизма — приобретенный. Он формируется в результате нарушения работы тестикул. Это может также произойти за счет хронических воспалительных или инфекционных заболеваний органов мошонки, травм, приема лекарственных препаратов, стресса и других факторов», — пояснил доктор. Родителям стоит обратить внимание на то, как развивается ребенок и его внешние половые органы. Крипторхизм является одной из причин задержки полового развития мальчиков. По словам врача, лечение этой патологии должно быть пройдено до достижения мальчиком двухлетнего возраста. В противном случае у ребенка может развиться онкология. Также на задержку полового развития могут указывать такие факторы, как отставание в росте по сравнению со сверстниками, распределение подкожно-жировой клетчатки преимущественно в зоне живота и на бедрах. Родителей должен насторожить высокий голос мальчика, который не меняет тембр в период пубертата. Даже характер ребенка может указывать на задержку полового развития, если в период созревания он слабо реагирует на психоэмоциональные раздражители. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной задержки полового развития у мальчиков может послужить крипторхизм — состояние, при котором яички не находятся в мошонке. Кроме того, на возникновение патологии влияют перенесенные воспалительные и инфекционные заболевания, стресс и травмы. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте» рассказал заведующий уроандрологическим отделением Нижневартовской детской больницы Николай Обухов. «Существует ряд проблем, которые приводят к задержке полового развития мальчиков — так называемому гипогонадизму. Врожденный гипогонадизм — это, как правило, генетические изменения в организме ребенка, которые унаследованы от отца или матери. Другой тип гипогонадизма — приобретенный. Он формируется в результате нарушения работы тестикул. Это может также произойти за счет хронических воспалительных или инфекционных заболеваний органов мошонки, травм, приема лекарственных препаратов, стресса и других факторов», — пояснил доктор. Родителям стоит обратить внимание на то, как развивается ребенок и его внешние половые органы. Крипторхизм является одной из причин задержки полового развития мальчиков. По словам врача, лечение этой патологии должно быть пройдено до достижения мальчиком двухлетнего возраста. В противном случае у ребенка может развиться онкология. Также на задержку полового развития могут указывать такие факторы, как отставание в росте по сравнению со сверстниками, распределение подкожно-жировой клетчатки преимущественно в зоне живота и на бедрах. Родителей должен насторожить высокий голос мальчика, который не меняет тембр в период пубертата. Даже характер ребенка может указывать на задержку полового развития, если в период созревания он слабо реагирует на психоэмоциональные раздражители.