В США назвали смену главкома ВСУ самой большой авантюрой Зеленского

15 февраля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Время увольнения Залужного было особенно неудачным, пишет CNBC Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский пошел на самую большую авантюру, сменив главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского. Об этом сообщил редактор службы UkraineAlert аналитического центра Атлантического совета Питер Дикинсон. «Хотя решение Зеленского уволить Залужного не вызывает удивления, это одна из крупнейших авантюр украинского лидера», — передает CNBC слова Дикинсона. Он добавил, что Киеву необходима смена тактики, учитывая провалы в контрнаступлениях. Однако, по его словам, время, когда был уволен Залужный, было «особенно неудачным». Дикинсон отметил, что Украина испытывает острую нехватку боеприпасов в связи с задержкой военной помощи от Запада. Подобное накладывает серьезные ограничения на новые наступления. Также нехватка оружия не оставляет командирам ВСУ никакого выбора, кроме активной обороны. Помимо прочего, советник по Центральной и Восточной Европе консалтинговой фирмы Teneo Андрюс Турса добавил, что решение Зеленского о замене главкома армии скорее всего окажется непопулярным. Многие в стране воспринимает это решение как попытку украинского главы отодвинуть своего потенциального политического конкурента. Ранее издание The Atlantic заявило, что новым соперником главы Украины может стать Сырский. В материале говорится, что новый главком может почувствовать свободу в критике Зеленского и его политики. Кроме того, издание отмечает, что если Сырский окажется менее способным, чем Залужный, то общественность обвинит в этом именно президента Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на самую большую авантюру, сменив главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского. Об этом сообщил редактор службы UkraineAlert аналитического центра Атлантического совета Питер Дикинсон. «Хотя решение Зеленского уволить Залужного не вызывает удивления, это одна из крупнейших авантюр украинского лидера», — передает CNBC слова Дикинсона. Он добавил, что Киеву необходима смена тактики, учитывая провалы в контрнаступлениях. Однако, по его словам, время, когда был уволен Залужный, было «особенно неудачным». Дикинсон отметил, что Украина испытывает острую нехватку боеприпасов в связи с задержкой военной помощи от Запада. Подобное накладывает серьезные ограничения на новые наступления. Также нехватка оружия не оставляет командирам ВСУ никакого выбора, кроме активной обороны. Помимо прочего, советник по Центральной и Восточной Европе консалтинговой фирмы Teneo Андрюс Турса добавил, что решение Зеленского о замене главкома армии скорее всего окажется непопулярным. Многие в стране воспринимает это решение как попытку украинского главы отодвинуть своего потенциального политического конкурента. Ранее издание The Atlantic заявило, что новым соперником главы Украины может стать Сырский. В материале говорится, что новый главком может почувствовать свободу в критике Зеленского и его политики. Кроме того, издание отмечает, что если Сырский окажется менее способным, чем Залужный, то общественность обвинит в этом именно президента Украины.