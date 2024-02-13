В США назвали нового соперника Зеленского на Украине

The Atlantic: Сырский может стать новым соперником Зеленского

13 февраля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Общественность Украины будет винить Зеленского, если Сырский окажется менее способным, чем Залужный, пишет издание Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новым соперником президента Украины Владимира Зеленского может стать новый главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает американское издание The Atlantic. По словам автора материала, нынешний главнокомандующий украинской армией может почувствовать свободу в критике самого киевского главы и его политики. «Зеленский также заплатит за увольнение [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного. Украинский президент вполне мог дать волю политическому сопернику, который теперь почувствует себя свободным критиковать его и его политику», — передает издание . Также отмечается, что если новый главком ВСУ окажется менее способным, чем Залужный, то общественность будет винить в этом именно президента Украины. Кроме того, под угрозу может попасть американская поддержка, если будут выноситься предположения о том, что «политиканство в Киеве наносит ущерб военным усилиям». При этом поддержка Штатов на данный момент и так ослабевает. Ранее Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ. В издании Irish Times сообщили, что нынешнему главнокомандующему Сырскому не останется ничего, кроме того, чтобы сократить численность армии и усилить линию фронта в ожидании более благоприятных условий.

Новым соперником президента Украины Владимира Зеленского может стать новый главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает американское издание The Atlantic. По словам автора материала, нынешний главнокомандующий украинской армией может почувствовать свободу в критике самого киевского главы и его политики. «Зеленский также заплатит за увольнение [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного. Украинский президент вполне мог дать волю политическому сопернику, который теперь почувствует себя свободным критиковать его и его политику», — передает издание. Также отмечается, что если новый главком ВСУ окажется менее способным, чем Залужный, то общественность будет винить в этом именно президента Украины. Кроме того, под угрозу может попасть американская поддержка, если будут выноситься предположения о том, что «политиканство в Киеве наносит ущерб военным усилиям». При этом поддержка Штатов на данный момент и так ослабевает. Ранее Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ. В издании Irish Times сообщили, что нынешнему главнокомандующему Сырскому не останется ничего, кроме того, чтобы сократить численность армии и усилить линию фронта в ожидании более благоприятных условий.