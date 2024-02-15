Жители двух районов Тюмени остались в мороз без электричества

В Тюмени после аварии восстанавливают электроснабжение районов Зайкова и Быкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, электропроводка, освещение, лампочка
Причиной стала авария на бесхозной трансформаторной подстанции Фото:
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Жители микрорайонов Зайкова и Быкова в течение дня были лишены электричества. Об устранении технологического нарушения URA.RU рассказали в компании «Россети Тюмень».

«Локальное ограничение введено из-за технологического нарушения. Авария произошла на бесхозяйной трансформаторной подстанции», — сообщили URA.RU в «Россети Тюмень».

Первое сообщение об отключении электроэнергии в районах Тюмени появилось в социальных сетях около 16:30. По данным городской администрации, в течение часа после этого электроснабжение было восстановлено. Это частично подтвердили и «Россети». «Потребители в зоне ответственности компании запитаны. Работники смежных сетевых организаций должны обеспечить включение своих абонентов», — пояснили энергетики URA.RU.

Ранее агентство рассказало еще об одной аварии на электросетях. В тот раз без света остались жители нескольких СНТ.

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Жители микрорайонов Зайкова и Быкова в течение дня были лишены электричества. Об устранении технологического нарушения URA.RU рассказали в компании «Россети Тюмень». «Локальное ограничение введено из-за технологического нарушения. Авария произошла на бесхозяйной трансформаторной подстанции», — сообщили URA.RU в «Россети Тюмень». Первое сообщение об отключении электроэнергии в районах Тюмени появилось в социальных сетях около 16:30. По данным городской администрации, в течение часа после этого электроснабжение было восстановлено. Это частично подтвердили и «Россети». «Потребители в зоне ответственности компании запитаны. Работники смежных сетевых организаций должны обеспечить включение своих абонентов», — пояснили энергетики URA.RU. Ранее агентство рассказало еще об одной аварии на электросетях. В тот раз без света остались жители нескольких СНТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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