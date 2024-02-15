Жители двух районов Тюмени остались в мороз без электричества

Жители микрорайонов Зайкова и Быкова в течение дня были лишены электричества. Об устранении технологического нарушения URA.RU рассказали в компании «Россети Тюмень».
«Локальное ограничение введено из-за технологического нарушения. Авария произошла на бесхозяйной трансформаторной подстанции», — сообщили URA.RU в «Россети Тюмень».
Первое сообщение об отключении электроэнергии в районах Тюмени появилось в социальных сетях около 16:30. По данным городской администрации, в течение часа после этого электроснабжение было восстановлено. Это частично подтвердили и «Россети». «Потребители в зоне ответственности компании запитаны. Работники смежных сетевых организаций должны обеспечить включение своих абонентов», — пояснили энергетики URA.RU.
Ранее агентство рассказало еще об одной аварии на электросетях. В тот раз без света остались жители нескольких СНТ.
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