НАТО пообещала Украине миллион беспилотников

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НАТО создаст коалицию по разминированию Украины Фото:

Группа союзников из НАТО решила поставить Украине один миллион беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он добавил, что также 20 союзников по Североатлантическому альянсу согласились создать коалицию по разминированию страны.

Ранее Столтенберг призвал членов НАТО вооружиться и готовиться к конфликту с Россией. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями.

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Группа союзников из НАТО решила поставить Украине один миллион беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он добавил, что также 20 союзников по Североатлантическому альянсу согласились создать коалицию по разминированию страны. Ранее Столтенберг призвал членов НАТО вооружиться и готовиться к конфликту с Россией. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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