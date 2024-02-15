НАТО пообещала Украине миллион беспилотников

15 февраля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

НАТО создаст коалицию по разминированию Украины Фото: Министерство обороны Великобритании Группа союзников из НАТО решила поставить Украине один миллион беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он добавил, что также 20 союзников по Североатлантическому альянсу согласились создать коалицию по разминированию страны. Ранее Столтенберг призвал членов НАТО вооружиться и готовиться к конфликту с Россией. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями.

Группа союзников из НАТО решила поставить Украине один миллион беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он добавил, что также 20 союзников по Североатлантическому альянсу согласились создать коалицию по разминированию страны. Ранее Столтенберг призвал членов НАТО вооружиться и готовиться к конфликту с Россией. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями.