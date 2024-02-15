Путин призвал работников УВЗ заводить как минимум двух детей

15 февраля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Путин заявил о поддержке молодых семей на всех уровнях Фото: Владимир Андреев © URA.RU В каждой молодой семье должно быть как минимум два ребенка, если Россия хочет сохранить свои этносы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагие. «Поддержка молодых семей — наш безусловный приоритет, если мы хотим сохранить свои этносы, населяющие Россию. А для этого в каждой семье должно быть минимум по два ребенка. А если мы хотим расти и расширяться — то и три ребенка», — сказал Путин, отвечая на вопрос о продолжении программы «Молодая семья». Глава России отметил, что в 2024 году на реализацию программы поддержки молодых семей выделено 14,7 млрд рублей, средства предусмотрены и на 2025 год. Он также отметил, что возможны новые дополнительные меры поддержки, но какие, пока не раскрыл. По словам Путина, все это надо проработать, чтобы реализовать. Возможно, о них будет объявлено во время послания Федеральному Собранию.

В каждой молодой семье должно быть как минимум два ребенка, если Россия хочет сохранить свои этносы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагие. «Поддержка молодых семей — наш безусловный приоритет, если мы хотим сохранить свои этносы, населяющие Россию. А для этого в каждой семье должно быть минимум по два ребенка. А если мы хотим расти и расширяться — то и три ребенка», — сказал Путин, отвечая на вопрос о продолжении программы «Молодая семья». Глава России отметил, что в 2024 году на реализацию программы поддержки молодых семей выделено 14,7 млрд рублей, средства предусмотрены и на 2025 год. Он также отметил, что возможны новые дополнительные меры поддержки, но какие, пока не раскрыл. По словам Путина, все это надо проработать, чтобы реализовать. Возможно, о них будет объявлено во время послания Федеральному Собранию.