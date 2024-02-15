Путин призвал работников УВЗ заводить как минимум двух детей

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин заявил о поддержке молодых семей на всех уровнях Фото:

В каждой молодой семье должно быть как минимум два ребенка, если Россия хочет сохранить свои этносы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагие.

«Поддержка молодых семей — наш безусловный приоритет, если мы хотим сохранить свои этносы, населяющие Россию. А для этого в каждой семье должно быть минимум по два ребенка. А если мы хотим расти и расширяться — то и три ребенка», — сказал Путин, отвечая на вопрос о продолжении программы «Молодая семья».

Глава России отметил, что в 2024 году на реализацию программы поддержки молодых семей выделено 14,7 млрд рублей, средства предусмотрены и на 2025 год. Он также отметил, что возможны новые дополнительные меры поддержки, но какие, пока не раскрыл. По словам Путина, все это надо проработать, чтобы реализовать. Возможно, о них будет объявлено во время послания Федеральному Собранию.

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В каждой молодой семье должно быть как минимум два ребенка, если Россия хочет сохранить свои этносы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагие. «Поддержка молодых семей — наш безусловный приоритет, если мы хотим сохранить свои этносы, населяющие Россию. А для этого в каждой семье должно быть минимум по два ребенка. А если мы хотим расти и расширяться — то и три ребенка», — сказал Путин, отвечая на вопрос о продолжении программы «Молодая семья». Глава России отметил, что в 2024 году на реализацию программы поддержки молодых семей выделено 14,7 млрд рублей, средства предусмотрены и на 2025 год. Он также отметил, что возможны новые дополнительные меры поддержки, но какие, пока не раскрыл. По словам Путина, все это надо проработать, чтобы реализовать. Возможно, о них будет объявлено во время послания Федеральному Собранию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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