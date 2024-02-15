Путин: губернатор Куйвашев приболел. Видео

15 февраля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев был на самоизоляции с 8 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не сопровождает президента РФ Владимира Путина во время его визита в регион по причине недомогания. Об этом сообщил сам глава государства — на встрече с рабочими «Уралвагонзавода», которую транслирует ТАСС. Сотрудница УВЗ предложила Путину внедрить в школьную программу экскурсии на подобные предприятия. «На федеральном уровне это регулировать достаточно сложно, <…> [но] я поговорю, губернатор немножко приболел просто, но он сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи, мы с ним договоримся. Если нужна какая-то поддержка со стороны региона, то это будет», — заверил глава государства. Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию 8 февраля — как раз в ожидании встречи с президентом. Путин прилетел 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится на предприятие «Уральские локомотивы», где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Обновлено в 21:23: в департаменте информполитики региона, комментируя самочувствие Куйвашева, заявили: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не сопровождает президента РФ Владимира Путина во время его визита в регион по причине недомогания. Об этом сообщил сам глава государства — на встрече с рабочими «Уралвагонзавода», которую транслирует ТАСС. Сотрудница УВЗ предложила Путину внедрить в школьную программу экскурсии на подобные предприятия. «На федеральном уровне это регулировать достаточно сложно, <…> [но] я поговорю, губернатор немножко приболел просто, но он сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи, мы с ним договоримся. Если нужна какая-то поддержка со стороны региона, то это будет», — заверил глава государства. Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию 8 февраля — как раз в ожидании встречи с президентом. Путин прилетел 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится на предприятие «Уральские локомотивы», где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Обновлено в 21:23: в департаменте информполитики региона, комментируя самочувствие Куйвашева, заявили: «Евгений Куйвашев участвует в мероприятиях в рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Свердловскую область в дистанционном режиме. Принятие такого решения обусловлено сложившейся эпидемической ситуацией».