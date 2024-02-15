Рой Джонс вышел на сцену в одежде от сына Алтушкина. Фото

15 февраля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Рой Джонс-младший вышел в костюме из капсульной коллекции клуба «Архангел Михаил» Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК Американский боксер и певец Рой Джонс выступил на церемонии взвешивания боксеров в рамках «Ночи чемпионов IBA». На сцену он вышел в одежде от компании RCC Wear, которая принадлежит бизнесмену Тимофею Алтушкину (сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Сегодня в Таджикистане известный американский боксер и певец Рой Джонс-младший исполнил несколько композиций из своего репертуара. На сцену он вышел в костюме из капсульной коллекции уральского бойцовского клуба „Архангел Михаил“, разработкой и производством которой занималась компания Тимофея Алтушкина — RCC Wear», — заявили в пресс-службе. Там же уточнили, что главным и со-главным событием предстоящей «Ночи чемпионов IBA» станут противостояния боксеров компании RCC, чей головной офис находится в Екатеринбурге. Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира IBA, а Шавкат Рахимов будет боксировать в отборочном поединке IBF. Ранее боец из Екатеринбурга Арсений Смирнов победил бразильца Ариэля Мачадо на турнире по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight 24. После поединка он обратился к Тимофею Алтушкину и поблагодарил его за помощь с реабилитацией брата после травмы. Рой Джонс выступил на церемонии взвешивания боксеров в рамках «Ночи чемпионов IBA» Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Американский боксер и певец Рой Джонс выступил на церемонии взвешивания боксеров в рамках «Ночи чемпионов IBA». На сцену он вышел в одежде от компании RCC Wear, которая принадлежит бизнесмену Тимофею Алтушкину (сын главы РМК, мецената Игоря Алтушкина). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Сегодня в Таджикистане известный американский боксер и певец Рой Джонс-младший исполнил несколько композиций из своего репертуара. На сцену он вышел в костюме из капсульной коллекции уральского бойцовского клуба „Архангел Михаил“, разработкой и производством которой занималась компания Тимофея Алтушкина — RCC Wear», — заявили в пресс-службе. Там же уточнили, что главным и со-главным событием предстоящей «Ночи чемпионов IBA» станут противостояния боксеров компании RCC, чей головной офис находится в Екатеринбурге. Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира IBA, а Шавкат Рахимов будет боксировать в отборочном поединке IBF. Ранее боец из Екатеринбурга Арсений Смирнов победил бразильца Ариэля Мачадо на турнире по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight 24. После поединка он обратился к Тимофею Алтушкину и поблагодарил его за помощь с реабилитацией брата после травмы.