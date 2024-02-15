Тюменки начали специально заражать своих детей инфекционным заболеванием

Тюменские мамы заражают детей ветрянкой, чтобы они проще переносили болезнь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницы Тюмени специально устраивают для своих детей встречи с малышами, болеющими ветрянкой. Такие мероприятия мамы организовывают, чтобы их дети проще переносили болезнь в раннем возрасте.

«Мамы все чаще начали обсуждать „ветряночные вечеринки“ в родительских чатах. Родители специально привозят своих здоровых малышей к детям, больным ветряной оспой, считая, что лучше перенести заболевание в детстве», — пишут 72.RU.

Врач-педиатр и нутрициолог Филатовской клиники Никита Борисенков рассказал 72.RU о практике последних лет, которая показывает, что и в детском возрасте оспа может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, поражение центральной нервной системы и внутренних органов и даже летальный исход. По его словам, на самом деле вирус не исчезает, а остается в организме в «спящем» состоянии. Когда иммунитет ослабевает, то во взрослом возрасте может проявляться в виде опоясывающего герпеса.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева рассказала URA.RU, что такое инфекционное заболевание будет протекать тяжелее, если человек заразится им после 12-летнего возраста. Она также рассказала, что инфицированные любых возрастов могут получить осложнение в виде сахарного диабета. При этом с годами риск смерти из-за ветрянки увеличивается.