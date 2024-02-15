15 февраля 2024

Тюменки начали специально заражать своих детей инфекционным заболеванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, мама с ребенком, детская коляска, весна, зима
Тюменские мамы заражают детей ветрянкой, чтобы они проще переносили болезнь Фото:

Жительницы Тюмени специально устраивают для своих детей встречи с малышами, болеющими ветрянкой. Такие мероприятия мамы организовывают, чтобы их дети проще переносили болезнь в раннем возрасте.

«Мамы все чаще начали обсуждать „ветряночные вечеринки“ в родительских чатах. Родители специально привозят своих здоровых малышей к детям, больным ветряной оспой, считая, что лучше перенести заболевание в детстве», — пишут 72.RU.

Врач-педиатр и нутрициолог Филатовской клиники Никита Борисенков рассказал 72.RU о практике последних лет, которая показывает, что и в детском возрасте оспа может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, поражение центральной нервной системы и внутренних органов и даже летальный исход. По его словам, на самом деле вирус не исчезает, а остается в организме в «спящем» состоянии. Когда иммунитет ослабевает, то во взрослом возрасте может проявляться в виде опоясывающего герпеса.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева рассказала URA.RU, что такое инфекционное заболевание будет протекать тяжелее, если человек заразится им после 12-летнего возраста. Она также рассказала, что инфицированные любых возрастов могут получить осложнение в виде сахарного диабета. При этом с годами риск смерти из-за ветрянки увеличивается.

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Жительницы Тюмени специально устраивают для своих детей встречи с малышами, болеющими ветрянкой. Такие мероприятия мамы организовывают, чтобы их дети проще переносили болезнь в раннем возрасте. «Мамы все чаще начали обсуждать „ветряночные вечеринки“ в родительских чатах. Родители специально привозят своих здоровых малышей к детям, больным ветряной оспой, считая, что лучше перенести заболевание в детстве», — пишут 72.RU. Врач-педиатр и нутрициолог Филатовской клиники Никита Борисенков рассказал 72.RU о практике последних лет, которая показывает, что и в детском возрасте оспа может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, поражение центральной нервной системы и внутренних органов и даже летальный исход. По его словам, на самом деле вирус не исчезает, а остается в организме в «спящем» состоянии. Когда иммунитет ослабевает, то во взрослом возрасте может проявляться в виде опоясывающего герпеса. Врач-иммунолог Зоя Скорпилева рассказала URA.RU, что такое инфекционное заболевание будет протекать тяжелее, если человек заразится им после 12-летнего возраста. Она также рассказала, что инфицированные любых возрастов могут получить осложнение в виде сахарного диабета. При этом с годами риск смерти из-за ветрянки увеличивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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