Путин прилетел в Верхнюю Пышму ради знакового проекта. Фото, видео

15 февраля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

После экскурсии по заводу «Уральские локомотивы» Путин проведет совещание по развитию ВСМ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президент России Владимир Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Здесь он осмотрит производство и технику, в частности, технический проект нового высокоскоростного поезда, а также проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. О программе визита сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Президенту планируют показать участок сварки-сборки кузовов, участок изготовления мелких деталей, цех покраски, сборки и пусконаладки, макет высокоскоростного поезда. Техническую разработку проекта планируется завершить к 2024 году», — рассказал журналист. Вместе с Путиным в Свердловской области работают министр транспорта Виталий Савельев, он же станет основным докладчиком по вопросу развития ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбербанка» Герман Греф. Также Путина сопровождает его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Проект развития высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург глава государства называл приоритетным. К его реализации приступили в конце 2023 года. «В качестве первого шага такой маршрут будет проходить между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны будут соединить столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом», — говорил Путин на встрече с работниками АО «РЖД». Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России и выходит из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года «Уральские локомотивы» выпустили первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин сейчас возглавляет совет директоров холдинга «Синара-Транспортные машины» Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Здесь он осмотрит производство и технику, в частности, технический проект нового высокоскоростного поезда, а также проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. О программе визита сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Президенту планируют показать участок сварки-сборки кузовов, участок изготовления мелких деталей, цех покраски, сборки и пусконаладки, макет высокоскоростного поезда. Техническую разработку проекта планируется завершить к 2024 году», — рассказал журналист. Вместе с Путиным в Свердловской области работают министр транспорта Виталий Савельев, он же станет основным докладчиком по вопросу развития ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбербанка» Герман Греф. Также Путина сопровождает его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Проект развития высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург глава государства называл приоритетным. К его реализации приступили в конце 2023 года. «В качестве первого шага такой маршрут будет проходить между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны будут соединить столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом», — говорил Путин на встрече с работниками АО «РЖД». Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России и выходит из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года «Уральские локомотивы» выпустили первый полностью российский электропоезд «Ласточка».