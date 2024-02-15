Путин прилетел в Верхнюю Пышму ради знакового проекта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство, колесо поезда
После экскурсии по заводу «Уральские локомотивы» Путин проведет совещание по развитию ВСМ Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Здесь он осмотрит производство и технику, в частности, технический проект нового высокоскоростного поезда, а также проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. О программе визита сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Президенту планируют показать участок сварки-сборки кузовов, участок изготовления мелких деталей, цех покраски, сборки и пусконаладки, макет высокоскоростного поезда. Техническую разработку проекта планируется завершить к 2024 году», — рассказал журналист.

Вместе с Путиным в Свердловской области работают министр транспорта Виталий Савельев, он же станет основным докладчиком по вопросу развития ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбербанка» Герман Греф. Также Путина сопровождает его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Проект развития высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург глава государства называл приоритетным. К его реализации приступили в конце 2023 года. «В качестве первого шага такой маршрут будет проходить между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны будут соединить столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом», — говорил Путин на встрече с работниками АО «РЖД».

Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России и выходит из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года «Уральские локомотивы» выпустили первый полностью российский электропоезд «Ласточка».

Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин сейчас возглавляет совет директоров холдинга «Синара-Транспортные машины»
Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин сейчас возглавляет совет директоров холдинга «Синара-Транспортные машины»
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в третий раз прибыл на завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») в Верхнюю Пышму. Здесь он осмотрит производство и технику, в частности, технический проект нового высокоскоростного поезда, а также проведет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. О программе визита сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Президенту планируют показать участок сварки-сборки кузовов, участок изготовления мелких деталей, цех покраски, сборки и пусконаладки, макет высокоскоростного поезда. Техническую разработку проекта планируется завершить к 2024 году», — рассказал журналист. Вместе с Путиным в Свердловской области работают министр транспорта Виталий Савельев, он же станет основным докладчиком по вопросу развития ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбербанка» Герман Греф. Также Путина сопровождает его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Проект развития высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург глава государства называл приоритетным. К его реализации приступили в конце 2023 года. «В качестве первого шага такой маршрут будет проходить между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны будут соединить столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом», — говорил Путин на встрече с работниками АО «РЖД». Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России и выходит из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года «Уральские локомотивы» выпустили первый полностью российский электропоезд «Ласточка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...