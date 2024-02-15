Путин пожелал нижнетагильской школе «побольше крутых мужиков». Видео

16 февраля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин тепло пообщался с директором школы №32 Фото: Георгий Бергал © URA.RU Говоря о кадрах в российском образовании с директором нижнетагильской школы №32 Галиной Масликовой, президент РФ Владимир Путин пошутил, что в учреждение нужно трудоустраивать «побольше крутых мужиков». Видео беседы публикует telegram-канал кремлевского пула РИА Новости. «Есть увлеченный педагог, молодой человек закончил пединститут, после окончания прошел службу в рядах российской армии и уже 12 лет увлеченно работает с детьми, координирует работу „Юнармии“. Он прям крутой-крутой. И у него и туризм, и все складывается», — решила похвалить своего подчиненного Масликова. В ответ Путин пошутил: «Побольше крутых мужиков в школу [надо], правда?», на что директор призналась, что ищет кадры. «У меня, кстати, много парней работает в школе», — подчеркнула она. Во время разговора с URA.RU Масликова упомянула, что Путин был прост, добр и весел в общении. Директор и президент даже успели пошутить. Когда речь зашла о спортклубе, женщина рассказала, что помимо пяти направлений будет запущено еще два — самбо и дзюдо. «Он так заулыбался: „Самбо будете реализовывать?“. „Ну да, но не то, который танец, а который самбо“. Он: „Ну да-да-да, я понял“. И рассмеялся», — вспоминает женщина.

Говоря о кадрах в российском образовании с директором нижнетагильской школы №32 Галиной Масликовой, президент РФ Владимир Путин пошутил, что в учреждение нужно трудоустраивать «побольше крутых мужиков». Видео беседы публикует telegram-канал кремлевского пула РИА Новости. «Есть увлеченный педагог, молодой человек закончил пединститут, после окончания прошел службу в рядах российской армии и уже 12 лет увлеченно работает с детьми, координирует работу „Юнармии“. Он прям крутой-крутой. И у него и туризм, и все складывается», — решила похвалить своего подчиненного Масликова. В ответ Путин пошутил: «Побольше крутых мужиков в школу [надо], правда?», на что директор призналась, что ищет кадры. «У меня, кстати, много парней работает в школе», — подчеркнула она. Во время разговора с URA.RU Масликова упомянула, что Путин был прост, добр и весел в общении. Директор и президент даже успели пошутить. Когда речь зашла о спортклубе, женщина рассказала, что помимо пяти направлений будет запущено еще два — самбо и дзюдо. «Он так заулыбался: „Самбо будете реализовывать?“. „Ну да, но не то, который танец, а который самбо“. Он: „Ну да-да-да, я понял“. И рассмеялся», — вспоминает женщина.