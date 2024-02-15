Директор школы в Нижнем Тагиле рассказала, как шутила с Путиным

Директор школы Нижнего Тагила Масликова: Путин шутил и обнял меня на прощание

15 февраля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Педагогам президент показался добрым, веселым и простым в общении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президент Владимир Путин, посетивший в Нижнем Тагиле школу №32, был прост, добр и весел в общении. О своих впечатлениях о президенте URA.RU рассказала директор учебного заведения Галина Масликова. «Неравнодушный, человечный, улыбающийся, прекрасный, добрый человек. Когда демонстрировали актовый зал и кабинеты, сам попробовал мебель, посидел за партой, ему понравилось: удобно, светло. Я не волновалась, не знаю, почему: видимо, годы тренировок, у меня вся жизнь такая, каждый день в стрессе (смеется). Я понимала, что это руководитель страны, главный человек мира, но чувствовала какое-то тепло», — рассказала о Путине Масликова. Директор отметила, что во время встречи они с президентом шутили. Российский лидер с улыбкой воспринимал некоторые высказывания школьного руководителя. «Я люблю пошутить и знаю, что и он с чувством юмора. Например, когда говорили про спортклуб, я сказала, что у нас реализуются пять направлений и будем запускать еще два — самбо и дзюдо. Он так заулыбался: „Самбо будете реализовывать?“. „Ну да, говорю, но не то, который танец, а который самбо“. Он: „Ну да-да-да, я понял“, — и рассмеялся», — вспоминает женщина. В школе Владимир Путин пробыл 20 минут — ровно столько, сколько было определено протоколом. Уезжая, он тепло попрощался с Галиной Масликовой. «На выходе обнял меня. Я даже не ожидала», — призналась директор. Школа № 32 стала вторым пунктом программы Владимира Путина во время визита в Свердловскую область, до этого он побывал на УВЗ. Учебное заведение было отремонтировано в рамках президентского нацпроекта «Образование». На реконструкцию и модернизацию потратили почти 360 миллионов рублей. Все, что известно о школе и чем она интересна первым лицам, читайте в сбойке URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин, посетивший в Нижнем Тагиле школу №32, был прост, добр и весел в общении. О своих впечатлениях о президенте URA.RU рассказала директор учебного заведения Галина Масликова. «Неравнодушный, человечный, улыбающийся, прекрасный, добрый человек. Когда демонстрировали актовый зал и кабинеты, сам попробовал мебель, посидел за партой, ему понравилось: удобно, светло. Я не волновалась, не знаю, почему: видимо, годы тренировок, у меня вся жизнь такая, каждый день в стрессе (смеется). Я понимала, что это руководитель страны, главный человек мира, но чувствовала какое-то тепло», — рассказала о Путине Масликова. Директор отметила, что во время встречи они с президентом шутили. Российский лидер с улыбкой воспринимал некоторые высказывания школьного руководителя. «Я люблю пошутить и знаю, что и он с чувством юмора. Например, когда говорили про спортклуб, я сказала, что у нас реализуются пять направлений и будем запускать еще два — самбо и дзюдо. Он так заулыбался: „Самбо будете реализовывать?“. „Ну да, говорю, но не то, который танец, а который самбо“. Он: „Ну да-да-да, я понял“, — и рассмеялся», — вспоминает женщина. В школе Владимир Путин пробыл 20 минут — ровно столько, сколько было определено протоколом. Уезжая, он тепло попрощался с Галиной Масликовой. «На выходе обнял меня. Я даже не ожидала», — призналась директор. Школа № 32 стала вторым пунктом программы Владимира Путина во время визита в Свердловскую область, до этого он побывал на УВЗ. Учебное заведение было отремонтировано в рамках президентского нацпроекта «Образование». На реконструкцию и модернизацию потратили почти 360 миллионов рублей. Все, что известно о школе и чем она интересна первым лицам, читайте в сбойке URA.RU.