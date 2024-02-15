Путин решил сразу две задачи, посетив завод «Уральские локомотивы»

16 февраля 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Посещение «Уральских локомотивов» Путиным призвано решить несколько задач Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин посетил завод «Уральские локомотивы», чтобы решить сразу несколько задач. Во-первых, презентация проекта высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом могла быть вписана в сценарий избирательной кампании. Во-вторых, лидер страны мог представить там главу Сбербанка Германа Грефа в качестве негласного куратора мегапроекта. Об этом URA.RU заявил декан Факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Визит президента на завод „Уральские локомотивы“, вероятнее всего, призван решить несколько политических задач. Во-первых, он почти наверняка вписан в сценарий избирательной кампании, в том числе — за счет презентации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом», — сообщил Селезнев корреспонденту URA.RU. Во-вторых, полагает декан, выбор локации позволил бы в удобном формате решить вопросы, касающиеся использования неофициальных механизмов отраслевого управления. В частности завод служит удобной площадкой для ознакомления лиц, принимающих решения, с новым представителем истеблишмента, негласно выполняющим обязанности куратора реализации того или иного мегапроекта или в целом развития системы железнодорожных перевозок. Вполне вероятно, считает Селезнев, что такой функционал будет делегирован Герману Грефу. «Последний не имеет опыта работы в отрасли, но для управленческого стиля российского истеблишмента в целом характерно признание возможности наличия у менеджеров „универсальных компетенций“, позволяющих одинаково успешно решать задачи во всех сферах деятельности независимо от наличия узкоспециальных знаний и навыков. При этом результат руководства Сбербанком и произошедшая радикальная трансформация системообразующего банка страны и превращение его в полноценную мощную экосистему налицо», — отметил Селезнев. Путин посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Там он осмотрел производство и технику, включая новый проект высокоскоростного поезда. Также он провел совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. URA.RU собрало главные заявления президента о мегапроекте, который объединит два крупнейших российских города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин посетил завод «Уральские локомотивы», чтобы решить сразу несколько задач. Во-первых, презентация проекта высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом могла быть вписана в сценарий избирательной кампании. Во-вторых, лидер страны мог представить там главу Сбербанка Германа Грефа в качестве негласного куратора мегапроекта. Об этом URA.RU заявил декан Факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Визит президента на завод „Уральские локомотивы“, вероятнее всего, призван решить несколько политических задач. Во-первых, он почти наверняка вписан в сценарий избирательной кампании, в том числе — за счет презентации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом», — сообщил Селезнев корреспонденту URA.RU. Во-вторых, полагает декан, выбор локации позволил бы в удобном формате решить вопросы, касающиеся использования неофициальных механизмов отраслевого управления. В частности завод служит удобной площадкой для ознакомления лиц, принимающих решения, с новым представителем истеблишмента, негласно выполняющим обязанности куратора реализации того или иного мегапроекта или в целом развития системы железнодорожных перевозок. Вполне вероятно, считает Селезнев, что такой функционал будет делегирован Герману Грефу. «Последний не имеет опыта работы в отрасли, но для управленческого стиля российского истеблишмента в целом характерно признание возможности наличия у менеджеров „универсальных компетенций“, позволяющих одинаково успешно решать задачи во всех сферах деятельности независимо от наличия узкоспециальных знаний и навыков. При этом результат руководства Сбербанком и произошедшая радикальная трансформация системообразующего банка страны и превращение его в полноценную мощную экосистему налицо», — отметил Селезнев. Путин посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Там он осмотрел производство и технику, включая новый проект высокоскоростного поезда. Также он провел совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. URA.RU собрало главные заявления президента о мегапроекте, который объединит два крупнейших российских города.