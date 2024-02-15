Путин провел совещание по развитию высокоскоростной магистрали в РФ: главные заявления президента

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В частности он запросил предложения по финансированию проекта. URA.RU приводит главные заявления Путина.
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Президент РФ сообщил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.
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Он также назвал реальным строительство магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже поддержал строительство высокоскоростной ж/д до столицы его страны.
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При этом вопрос создания магистрали требует детального согласования со всеми представителями территорий, через которые она пройдет. Президент России призвал руководителей регионов ответственно подойти к задачам проекта.
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Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Это необходимо для обеспечения экономической безопасности РФ. Он также также уточнил, что есть вероятность создания высокоскоростных поездов на мощностях Уральских локомотивов.
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Глава РФ дал указание представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной ж/д. В частности, Путин рассказал, что только развитие Октябрьской железной дороги потребует более 0,5 трлн рублей.
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