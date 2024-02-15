15 февраля 2024

Путин провел совещание по развитию высокоскоростной магистрали в РФ: главные заявления президента

Путин запросил предложения по финансированию ВСМ Москва — Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал руководителей регионов ответственно подойти к задачам создания магистрали Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В частности он запросил предложения по финансированию проекта. URA.RU приводит главные заявления Путина.

  • Президент РФ сообщил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.

  • Он также назвал реальным строительство магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже поддержал строительство высокоскоростной ж/д до столицы его страны.

  • При этом вопрос создания магистрали требует детального согласования со всеми представителями территорий, через которые она пройдет. Президент России призвал руководителей регионов ответственно подойти к задачам проекта.

  • Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Это необходимо для обеспечения экономической безопасности РФ. Он также также уточнил, что есть вероятность создания высокоскоростных поездов на мощностях Уральских локомотивов.

  • Глава РФ дал указание представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной ж/д. В частности, Путин рассказал, что только развитие Октябрьской железной дороги потребует более 0,5 трлн рублей.

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Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В частности он запросил предложения по финансированию проекта. URA.RU приводит главные заявления Путина. Президент РФ сообщил о необходимости развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. По его словам, стартовым этапом должна стать магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Он также назвал реальным строительство магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже поддержал строительство высокоскоростной ж/д до столицы его страны. При этом вопрос создания магистрали требует детального согласования со всеми представителями территорий, через которые она пройдет. Президент России призвал руководителей регионов ответственно подойти к задачам проекта. Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Это необходимо для обеспечения экономической безопасности РФ. Он также также уточнил, что есть вероятность создания высокоскоростных поездов на мощностях Уральских локомотивов. Глава РФ дал указание представить предложения по источникам финансирования высокоскоростной ж/д. В частности, Путин рассказал, что только развитие Октябрьской железной дороги потребует более 0,5 трлн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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