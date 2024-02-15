В ХМАО отменили занятие у некоторых детей первой смены

16 февраля 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за холодов отменили занятия у детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В большей части городов и поселков ХМАО 16 февраля отменены занятия для школьников первой смены из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 16 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от -25 до -34 градусов. Скорость ветра 1-10 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 8-й класс занятия отменены в следующих деревнях и селах: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй. А также в Сосьва, Няксимволь, Хулимсунт, Приполярный. Дома останутся школьники с 1-й по 4-й класс в следующих городов: Белоярский, Когалым, Радужный, Югорск, Нягань, Лянтор, Урай, Покачи, Советский. Также в населенных пунктов: Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Талинка, Унъюган, Карымкары, Комсомольский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Коммунистический, Агириш, Зеленоборск, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Ушья, Половинка, Таежный, Алтай, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кондинское, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Болчары, Куминский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В большей части городов и поселков ХМАО 16 февраля отменены занятия для школьников первой смены из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 16 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от -25 до -34 градусов. Скорость ветра 1-10 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 8-й класс занятия отменены в следующих деревнях и селах: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй. А также в Сосьва, Няксимволь, Хулимсунт, Приполярный. Дома останутся школьники с 1-й по 4-й класс в следующих городов: Белоярский, Когалым, Радужный, Югорск, Нягань, Лянтор, Урай, Покачи, Советский. Также в населенных пунктов: Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Талинка, Унъюган, Карымкары, Комсомольский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Коммунистический, Агириш, Зеленоборск, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Ушья, Половинка, Таежный, Алтай, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кондинское, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Болчары, Куминский.