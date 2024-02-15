15 февраля 2024

В Кургане отменили занятия для младших школьников

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В Кургане отменили занятия для учащихся 1 и 2 классов первой смены Фото:

В Кургане из-за холодов отменили занятия учащихся первых и вторых классов общеобразовательных школ. Об этом предупредили представители городской администрации на официальном сайте.

«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха 16 февраля очные занятия учащихся с 1 по 2 класс включительно, первой смены отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в Кургане температура воздуха утром составляла -23 градуса. Порывы ветра 3-5 метров в секунду.

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В Кургане из-за холодов отменили занятия учащихся первых и вторых классов общеобразовательных школ. Об этом предупредили представители городской администрации на официальном сайте. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха 16 февраля очные занятия учащихся с 1 по 2 класс включительно, первой смены отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении. По данным мэрии, в Кургане температура воздуха утром составляла -23 градуса. Порывы ветра 3-5 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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