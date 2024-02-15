Общество В Кургане отменили занятия для младших школьников 16 февраля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 + В Кургане отменили занятия для учащихся 1 и 2 классов первой смены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане из-за холодов отменили занятия учащихся первых и вторых классов общеобразовательных школ. Об этом предупредили представители городской администрации на официальном сайте. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха 16 февраля очные занятия учащихся с 1 по 2 класс включительно, первой смены отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении. По данным мэрии, в Кургане температура воздуха утром составляла -23 градуса. Порывы ветра 3-5 метров в секунду. В Кургане из-за холодов отменили занятия учащихся первых и вторых классов общеобразовательных школ. Об этом предупредили представители городской администрации на официальном сайте. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха 16 февраля очные занятия учащихся с 1 по 2 класс включительно, первой смены отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении. По данным мэрии, в Кургане температура воздуха утром составляла -23 градуса. Порывы ветра 3-5 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям