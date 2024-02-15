В Кургане отменили занятия для младших школьников

В Кургане отменили занятия для учащихся 1 и 2 классов первой смены
В Кургане из-за холодов отменили занятия учащихся первых и вторых классов общеобразовательных школ. Об этом предупредили представители городской администрации на официальном сайте.
«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха 16 февраля очные занятия учащихся с 1 по 2 класс включительно, первой смены отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.
По данным мэрии, в Кургане температура воздуха утром составляла -23 градуса. Порывы ветра 3-5 метров в секунду.
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