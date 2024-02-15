Кому в ЯНАО готовы платить 200 тысяч рублей

«Авито»: в ЯНАО монтажник и автокрановщик зарабатывают 200 тысяч рублей

16 февраля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО автокрановщик может зарабатывать 200 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО монтажник, автокрановщик и мастер по ремонту компьютера могут зарабатывать в районе 200 тысяч рублей. URA.RU ознакомилось с актуальными вакансиями на платформе «Авито». «Требуется монтажник технологических трубопроводов. Зарплата от 130 до 210 тысяч рублей. Работа вахтовым методом в Новом Уренгое. График 60/30 дней. Организация предоставляет бесплатное проживание, питание и спецодежду. Сотруднику обещают официальное оформление и соцпакет», — указано в объявлении. Помимо этого, в Надыме ищут автокрановщика. Зарплата от 100 до 200 тысяч рублей. В обязанности входят: управление вверенной техникой. Компания бесплатно дает питание и проживание. Также в Новом Уренгое требуется ученик выездного мастера по ремонту компьютерной техники. Работа заключается в диагностике неисправности, техническом осмотре компьютерной техники. Работа выездная. Зарплата — от 150 до 200 тысяч рублей. URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО предлагали зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом. Также высокую зарплату может получать косметолог: работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.

В ЯНАО монтажник, автокрановщик и мастер по ремонту компьютера могут зарабатывать в районе 200 тысяч рублей. URA.RU ознакомилось с актуальными вакансиями на платформе «Авито». «Требуется монтажник технологических трубопроводов. Зарплата от 130 до 210 тысяч рублей. Работа вахтовым методом в Новом Уренгое. График 60/30 дней. Организация предоставляет бесплатное проживание, питание и спецодежду. Сотруднику обещают официальное оформление и соцпакет», — указано в объявлении. Помимо этого, в Надыме ищут автокрановщика. Зарплата от 100 до 200 тысяч рублей. В обязанности входят: управление вверенной техникой. Компания бесплатно дает питание и проживание. Также в Новом Уренгое требуется ученик выездного мастера по ремонту компьютерной техники. Работа заключается в диагностике неисправности, техническом осмотре компьютерной техники. Работа выездная. Зарплата — от 150 до 200 тысяч рублей. URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО предлагали зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом. Также высокую зарплату может получать косметолог: работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.