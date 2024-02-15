15 февраля 2024

Кому в ЯНАО готовы платить 200 тысяч рублей

«Авито»: в ЯНАО монтажник и автокрановщик зарабатывают 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега с крыш. Ханты-Мансийск, крановщик
В ЯНАО автокрановщик может зарабатывать 200 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО монтажник, автокрановщик и мастер по ремонту компьютера могут зарабатывать в районе 200 тысяч рублей. URA.RU ознакомилось с актуальными вакансиями на платформе «Авито».

«Требуется монтажник технологических трубопроводов. Зарплата от 130 до 210 тысяч рублей. Работа вахтовым методом в Новом Уренгое. График 60/30 дней. Организация предоставляет бесплатное проживание, питание и спецодежду. Сотруднику обещают официальное оформление и соцпакет», — указано в объявлении.

Помимо этого, в Надыме ищут автокрановщика. Зарплата от 100 до 200 тысяч рублей. В обязанности входят: управление вверенной техникой. Компания бесплатно дает питание и проживание.

Также в Новом Уренгое требуется ученик выездного мастера по ремонту компьютерной техники. Работа заключается в диагностике неисправности, техническом осмотре компьютерной техники. Работа выездная. Зарплата — от 150 до 200 тысяч рублей.

URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО предлагали зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом. Также высокую зарплату может получать косметолог: работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.

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В ЯНАО монтажник, автокрановщик и мастер по ремонту компьютера могут зарабатывать в районе 200 тысяч рублей. URA.RU ознакомилось с актуальными вакансиями на платформе «Авито». «Требуется монтажник технологических трубопроводов. Зарплата от 130 до 210 тысяч рублей. Работа вахтовым методом в Новом Уренгое. График 60/30 дней. Организация предоставляет бесплатное проживание, питание и спецодежду. Сотруднику обещают официальное оформление и соцпакет», — указано в объявлении. Помимо этого, в Надыме ищут автокрановщика. Зарплата от 100 до 200 тысяч рублей. В обязанности входят: управление вверенной техникой. Компания бесплатно дает питание и проживание. Также в Новом Уренгое требуется ученик выездного мастера по ремонту компьютерной техники. Работа заключается в диагностике неисправности, техническом осмотре компьютерной техники. Работа выездная. Зарплата — от 150 до 200 тысяч рублей. URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО предлагали зарабатывать от 250 тысяч рублей за работу стоматологом, автомехаником, мотористом, геодезистом. Также высокую зарплату может получать косметолог: работодатель готов платить в Новом Уренгое до 500 тысяч рублей при наличии высшего медицинского образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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