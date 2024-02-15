15 февраля 2024

В Златоусте и Магнитогорске отменили занятия в школах из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, холод, зима, погода, климат, мороз, пар
Школьников перевели на дистант Фото:

В Челябинской области 16 февраля из-за морозов отменили занятия в школах Златоуста и Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службах муниципалитетов.

«Из-за низкой температуры воздуха отменяются занятия в очной форме в школах Златоуста. Занятия отменяются с 1-го по 11-й класс для первой и второй смены», — заявили в пресс-службе.

В Магнитогорске из-за прогнозируемых морозов также отменили занятия. Школьников с 1-го по 7-й класс первой смену перевели на дистанционное обучение.

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В Челябинской области 16 февраля из-за морозов отменили занятия в школах Златоуста и Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службах муниципалитетов. «Из-за низкой температуры воздуха отменяются занятия в очной форме в школах Златоуста. Занятия отменяются с 1-го по 11-й класс для первой и второй смены», — заявили в пресс-службе. В Магнитогорске из-за прогнозируемых морозов также отменили занятия. Школьников с 1-го по 7-й класс первой смену перевели на дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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