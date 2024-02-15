В Златоусте и Магнитогорске отменили занятия в школах из-за морозов

Школьников перевели на дистант
В Челябинской области 16 февраля из-за морозов отменили занятия в школах Златоуста и Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службах муниципалитетов.
«Из-за низкой температуры воздуха отменяются занятия в очной форме в школах Златоуста. Занятия отменяются с 1-го по 11-й класс для первой и второй смены», — заявили в пресс-службе.
В Магнитогорске из-за прогнозируемых морозов также отменили занятия. Школьников с 1-го по 7-й класс первой смену перевели на дистанционное обучение.
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