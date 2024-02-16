CNN: американскую помощь Украине контролируют 400 человек

Более 400 человек контролируют американскую помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчет правительственного надзорного органа США.
«В США, Германии, Украине и Европе над аудитом и оценкой помощи США Украине работают более 400 человек», — говорится в отчете, передает CNN. Там отмечается, что отчет появился на фоне того, что некоторые республиканцы потребовали усилить контроль над помощью Киеву, прежде чем Штаты согласятся на какое-либо дополнительное финансирование.
Ранее на Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств с участием чиновников Минобороны. Тогда американские конгрессмены возмутились коррупцией в стране, выступив с критикой политики США по финансированию Киева. Позднее депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харольд Вилимски заявил, что Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 миллиардов евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране, передает «Национальная служба новостей».
Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщила, что страна совместно с США будет расследовать возможные случаи злоупотребления американской помощью Киеву. Отмечалось, что были подписаны два меморандума о взаимопонимании.
Более 400 человек контролируют американскую помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчет правительственного надзорного органа США. «В США, Германии, Украине и Европе над аудитом и оценкой помощи США Украине работают более 400 человек», — говорится в отчете, передает CNN. Там отмечается, что отчет появился на фоне того, что некоторые республиканцы потребовали усилить контроль над помощью Киеву, прежде чем Штаты согласятся на какое-либо дополнительное финансирование. Ранее на Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств с участием чиновников Минобороны. Тогда американские конгрессмены возмутились коррупцией в стране, выступив с критикой политики США по финансированию Киева. Позднее депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харольд Вилимски заявил, что Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 миллиардов евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране, передает «Национальная служба новостей». Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщила, что страна совместно с США будет расследовать возможные случаи злоупотребления американской помощью Киеву. Отмечалось, что были подписаны два меморандума о взаимопонимании.