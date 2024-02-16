CNN: американскую помощь Украине контролируют 400 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу,  stock
США выделили 400 человек для контроля над помощью Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 400 человек контролируют американскую помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчет правительственного надзорного органа США.

«В США, Германии, Украине и Европе над аудитом и оценкой помощи США Украине работают более 400 человек», — говорится в отчете, передает CNN. Там отмечается, что отчет появился на фоне того, что некоторые республиканцы потребовали усилить контроль над помощью Киеву, прежде чем Штаты согласятся на какое-либо дополнительное финансирование.

Ранее на Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств с участием чиновников Минобороны. Тогда американские конгрессмены возмутились коррупцией в стране, выступив с критикой политики США по финансированию Киева. Позднее депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харольд Вилимски заявил, что Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 миллиардов евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране, передает «Национальная служба новостей».

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщила, что страна совместно с США будет расследовать возможные случаи злоупотребления американской помощью Киеву. Отмечалось, что были подписаны два меморандума о взаимопонимании.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 400 человек контролируют американскую помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчет правительственного надзорного органа США. «В США, Германии, Украине и Европе над аудитом и оценкой помощи США Украине работают более 400 человек», — говорится в отчете, передает CNN. Там отмечается, что отчет появился на фоне того, что некоторые республиканцы потребовали усилить контроль над помощью Киеву, прежде чем Штаты согласятся на какое-либо дополнительное финансирование. Ранее на Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств с участием чиновников Минобороны. Тогда американские конгрессмены возмутились коррупцией в стране, выступив с критикой политики США по финансированию Киева. Позднее депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харольд Вилимски заявил, что Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 миллиардов евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране, передает «Национальная служба новостей». Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщила, что страна совместно с США будет расследовать возможные случаи злоупотребления американской помощью Киеву. Отмечалось, что были подписаны два меморандума о взаимопонимании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...