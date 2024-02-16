CNN: американскую помощь Украине контролируют 400 человек

США выделили 400 человек для контроля над помощью Украине Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Более 400 человек контролируют американскую помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчет правительственного надзорного органа США.

«В США, Германии, Украине и Европе над аудитом и оценкой помощи США Украине работают более 400 человек», — говорится в отчете, передает CNN. Там отмечается, что отчет появился на фоне того, что некоторые республиканцы потребовали усилить контроль над помощью Киеву, прежде чем Штаты согласятся на какое-либо дополнительное финансирование.

Ранее на Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств с участием чиновников Минобороны. Тогда американские конгрессмены возмутились коррупцией в стране, выступив с критикой политики США по финансированию Киева. Позднее депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харольд Вилимски заявил, что Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 миллиардов евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране, передает «Национальная служба новостей».

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщила, что страна совместно с США будет расследовать возможные случаи злоупотребления американской помощью Киеву. Отмечалось, что были подписаны два меморандума о взаимопонимании.