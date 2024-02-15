15 февраля 2024

В Екатеринбурге сгорел магазин «Верный». Фото

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Поездка в Каменск-Уральский. Осмотр дорог города, чистоты улиц и т.д., торговая сеть верный
Из-за сильного задымления пострадала большая часть продукции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью, 16 февраля, случился пожар в магазине «Верный» на площади Жуковского, 1. Об этом сообщили очевидцы.

«16 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в магазине „Верный“ по адресу площадь Жуковского, 1. В ходе разведки было обнаружено, что возгорание произошло на складе готовой продукции на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного задымления пострадала большая часть продукции. Среди людей пострадавших нет.

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В Екатеринбурге ночью, 16 февраля, случился пожар в магазине «Верный» на площади Жуковского, 1. Об этом сообщили очевидцы. «16 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в магазине „Верный“ по адресу площадь Жуковского, 1. В ходе разведки было обнаружено, что возгорание произошло на складе готовой продукции на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении. Отмечается, что из-за сильного задымления пострадала большая часть продукции. Среди людей пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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