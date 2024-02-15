В Екатеринбурге сгорел магазин «Верный». Фото

16 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Из-за сильного задымления пострадала большая часть продукции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ночью, 16 февраля, случился пожар в магазине «Верный» на площади Жуковского, 1. Об этом сообщили очевидцы. «16 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в магазине „Верный“ по адресу площадь Жуковского, 1. В ходе разведки было обнаружено, что возгорание произошло на складе готовой продукции на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении. Отмечается, что из-за сильного задымления пострадала большая часть продукции. Среди людей пострадавших нет. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге ночью, 16 февраля, случился пожар в магазине «Верный» на площади Жуковского, 1. Об этом сообщили очевидцы. «16 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в магазине „Верный“ по адресу площадь Жуковского, 1. В ходе разведки было обнаружено, что возгорание произошло на складе готовой продукции на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении. Отмечается, что из-за сильного задымления пострадала большая часть продукции. Среди людей пострадавших нет.