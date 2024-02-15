15 февраля 2024

Челябинцев стали массово звать на работу за рубеж

HeadHunter: челябинцев в 2023 году на 38% чаще звали работать за рубеж
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, работа, безработные
Челябинцев с российскими трудовыми книжками стали чаще приглашать работать за границей Фото:

Жителей Челябинской области стали активно звать на работу за рубеж. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, за 2023 год соискатели получили 7,7 тысячи приглашений.

«За 2023 год резюме челябинцев получили 7,7 тысячи приглашений на иностранные вакансии. Наиболее заметен интерес к челябинским соискателям в таких странах как Казахстан (38% приглашений получено из этой страны), Беларусь (19%) и Грузия (14%)», — рассказали в HeadHunter.

Из Узбекистана поступило 7% приглашений, из Турции — 3,5%. При этом 230 вызовов (около 3%) пришло из США. Это больше, чем из Азербайджана (166 приглашений) и ОАЭ (156) и Армении (112). Челябинцев 77 раз звали работать в Китай. В сервисе отметили, что чаще других приглашения на вакансии за границей получали менеджеры по продажам (13,3% всех приглашений), программисты (11,4%), операторы колл-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%) и тестировщики (4,8%).

За год количество приглашений из-за рубежа выросло. По сравнению с 2022 годом их стало больше на 38%. В то же время в HeadHunter обратили внимание на то, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии. Сама компания при этом может быть как зарубежной, так и российской.

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Жителей Челябинской области стали активно звать на работу за рубеж. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, за 2023 год соискатели получили 7,7 тысячи приглашений. «За 2023 год резюме челябинцев получили 7,7 тысячи приглашений на иностранные вакансии. Наиболее заметен интерес к челябинским соискателям в таких странах как Казахстан (38% приглашений получено из этой страны), Беларусь (19%) и Грузия (14%)», — рассказали в HeadHunter. Из Узбекистана поступило 7% приглашений, из Турции — 3,5%. При этом 230 вызовов (около 3%) пришло из США. Это больше, чем из Азербайджана (166 приглашений) и ОАЭ (156) и Армении (112). Челябинцев 77 раз звали работать в Китай. В сервисе отметили, что чаще других приглашения на вакансии за границей получали менеджеры по продажам (13,3% всех приглашений), программисты (11,4%), операторы колл-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%) и тестировщики (4,8%). За год количество приглашений из-за рубежа выросло. По сравнению с 2022 годом их стало больше на 38%. В то же время в HeadHunter обратили внимание на то, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии. Сама компания при этом может быть как зарубежной, так и российской.
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© Служба новостей «URA.RU»
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