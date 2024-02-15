В Курганской области в полтора раза выросло число оправдательных приговоров

16 февраля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

В 2023 году в регионе рассмотрели 5626 уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за год число оправдательных приговоров по уголовным делам выросло с 22 до 33. Об этом стало известно на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «За отчетный период судами области обвинительные приговоры постановлены в отношении 4496 лиц, оправдательные — в отношении 33 лиц. В 2022 году обвинительные приговоры постановлены в отношении 4971 лица, оправдательные — в отношении 22 лиц», — сообщили на совещании. В 2023 году в регионе было рассмотрено 5626 уголовных дел (по первой инстанции), а в 2022 — 6276 дел. Чаще всего курганцы были осуждены за кражи — 22,7% от числа уголовных дел. 1272 человека совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения. На момент преступления имели судимость 1568 человек, что составляет 35% от числа уголовных дел. В 2022 году 40% преступлений по уголовным статьям было совершено повторно. К реальному лишению свободы были приговорены 1220 человек (27%). В 2022 году этот показатель повысился до 34,5% (1714 человек).

В Курганской области за год число оправдательных приговоров по уголовным делам выросло с 22 до 33. Об этом стало известно на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «За отчетный период судами области обвинительные приговоры постановлены в отношении 4496 лиц, оправдательные — в отношении 33 лиц. В 2022 году обвинительные приговоры постановлены в отношении 4971 лица, оправдательные — в отношении 22 лиц», — сообщили на совещании. В 2023 году в регионе было рассмотрено 5626 уголовных дел (по первой инстанции), а в 2022 — 6276 дел. Чаще всего курганцы были осуждены за кражи — 22,7% от числа уголовных дел. 1272 человека совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения. На момент преступления имели судимость 1568 человек, что составляет 35% от числа уголовных дел. В 2022 году 40% преступлений по уголовным статьям было совершено повторно. К реальному лишению свободы были приговорены 1220 человек (27%). В 2022 году этот показатель повысился до 34,5% (1714 человек).