15 февраля 2024

Пермский пенсионер повысил стоимость продажи своего секс-шопа в 6,5 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, женское белье, бдсм
Пермяк выставил магазин на продажу год назад Фото:

В Перми магазин интимных товаров «Шпили-вили», выставленный на продажу, за год подорожал в 6,5 раз. В сервисе бесплатных объявлений указано, что теперь его стоимость составляет 1,4 млн рублей.

«Магазин интимных товаров „Шпили-вили“. Цена: 1,4 млн рублей. Продажа сформированного за 12 лет, стабильно работавшего бизнеса в „пикантной“ теме. Это не только задорные бизнес-сувениры и интимные девайсы, поддерживающие здоровье, но откровенная, „вкусная“ одежда, ролевые аксессуары», — сказано в объявлении. Также продавец указал, что готов пересмотреть стоимость своего магазина.

URA.RU писало, что объявление о продаже указанного магазина появилось в феврале 2023 года. Собственник бизнеса пояснил, что продает магазин в связи с выходом на пенсию.

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В Перми магазин интимных товаров «Шпили-вили», выставленный на продажу, за год подорожал в 6,5 раз. В сервисе бесплатных объявлений указано, что теперь его стоимость составляет 1,4 млн рублей. «Магазин интимных товаров „Шпили-вили“. Цена: 1,4 млн рублей. Продажа сформированного за 12 лет, стабильно работавшего бизнеса в „пикантной“ теме. Это не только задорные бизнес-сувениры и интимные девайсы, поддерживающие здоровье, но откровенная, „вкусная“ одежда, ролевые аксессуары», — сказано в объявлении. Также продавец указал, что готов пересмотреть стоимость своего магазина. URA.RU писало, что объявление о продаже указанного магазина появилось в феврале 2023 года. Собственник бизнеса пояснил, что продает магазин в связи с выходом на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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