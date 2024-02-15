Пермский пенсионер повысил стоимость продажи своего секс-шопа в 6,5 раз

16 февраля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Пермяк выставил магазин на продажу год назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми магазин интимных товаров «Шпили-вили», выставленный на продажу, за год подорожал в 6,5 раз. В сервисе бесплатных объявлений указано, что теперь его стоимость составляет 1,4 млн рублей. «Магазин интимных товаров „Шпили-вили“. Цена: 1,4 млн рублей. Продажа сформированного за 12 лет, стабильно работавшего бизнеса в „пикантной“ теме. Это не только задорные бизнес-сувениры и интимные девайсы, поддерживающие здоровье, но откровенная, „вкусная“ одежда, ролевые аксессуары», — сказано в объявлении. Также продавец указал, что готов пересмотреть стоимость своего магазина. URA.RU писало, что объявление о продаже указанного магазина появилось в феврале 2023 года. Собственник бизнеса пояснил, что продает магазин в связи с выходом на пенсию.

В Перми магазин интимных товаров «Шпили-вили», выставленный на продажу, за год подорожал в 6,5 раз. В сервисе бесплатных объявлений указано, что теперь его стоимость составляет 1,4 млн рублей. «Магазин интимных товаров „Шпили-вили“. Цена: 1,4 млн рублей. Продажа сформированного за 12 лет, стабильно работавшего бизнеса в „пикантной“ теме. Это не только задорные бизнес-сувениры и интимные девайсы, поддерживающие здоровье, но откровенная, „вкусная“ одежда, ролевые аксессуары», — сказано в объявлении. Также продавец указал, что готов пересмотреть стоимость своего магазина. URA.RU писало, что объявление о продаже указанного магазина появилось в феврале 2023 года. Собственник бизнеса пояснил, что продает магазин в связи с выходом на пенсию.